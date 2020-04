Nathalie Volk spricht über ihre Krebs-Diagnose!

Es war eine riesige Schock-Nachricht für Nathalie Volk: Die ehemalige Kandidatin aus „Germany’s next Topmodel“ bekam mit 23 Jahren eine Krebs-Diagnose! In einem Interview spricht das Model jetzt über die Krankheit.

Die 23-Jährige leidet an Gebärmutterhalsskrebs. „Es fing an, dass ich nachts Beschwerden hatte. Ich konnte auch gar nicht einschlafen. Und dann bin ich zur Grunduntersuchung gegangen und ja, ganz normal Krebsabstrich, Blutabnahme und so weiter“, sagt Nathalie Volk in einem Interview mit RTL.

So ging Nathalie Volk mit der Schock-Nachricht um

Wenige Tage später kam dann die Schock-Diagnose! „Und nach ein paar Tagen wurde es mir dann mitgeteilt und… Ja, was soll ich machen? Ich versuche, positiv zu bleiben“, erzählt der TV-Star weiter. Trotz der schwierigen Situation gab sie nicht auf und kämpft gegen die Krankheit.

Krebs ist in einem Frühstadium

Nathalie Volk scheint Glück zu haben. „Mein Arzt meinte zu mir, ich bin Gott sei Dank noch im Frühstadium. Und es gibt auch guten und bösen Krebs und ich habe die Sorte mit gutem Krebs. Und es ist alles noch behandelbar“, sagt die Ex-GNTM-Kandidatin weiter. Ihre Mutter macht sich große Sorgen um sie – und das nicht ohne Grund: „Bei meiner Oma wurde die ganze Gebärmutter rausgenommen und es gab noch einen Fall bei uns und ja, wenn es schlimmer wird, dann lasse ich mich operieren“, so Nathalie Volk. Derzeit lebt Nathalie Volk in Los Angeles und New York, um dort zu studieren – derzeit reiste sie aufgrund der Corona-Krise aber zu ihrer Mutter nach Soltau.