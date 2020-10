Nathalie Bleicher-Woth: BTN-Star wurde angespuckt!

Nathalie Bleicher-Woth ist bei Instagram mega erfolgreich und hat in dem sozialen Netzwerk eine riesige Fanbase. Die Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” hält ihre Community mit regelmäßigen Upadtes auf dem Laufenden. Nun spricht die Beauty über eine heftige Attacke im Zug!

Die Kim-Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” berichtet bei Instagram nicht nur über positive, sondern auch über negative Momente aus ihrem Leben – ein solcher hat sich jetzt zugetragen. Denn Nathalie Bleicher-Woth wurde in einemn Zug attackiert und sogar angespuckt.

BTN-Nathalie wurde von aggressiven Männern bedroht

Bereits zu Beginn der Zugfahrt zwischen Leipzig und Berlin sind ihr einige Typen im Zug ausgefallen, welche randalierten und aggressiv wirkten. Sie sollen einigen Fahrgästen sogar mit Schlägen gedroht haben! “Die haben schon von Anfang an richtig rumgeschrien. Wir haben die ganze Zeit gehofft, dass wir ankommen, weil wir einfach so eine krasse Angst hatten”, sagt Nathalie Bleicher-Woth in einer Instagram-Story. Das Zugpersonal habe nicht eingegriffen.

Spuck-Attacke im Zug

Plötzlich näherten sich ihr die Männer! “Dann kam dieser Aggressive, kam auf mich… Er ist über den Sitz gesprungen und hat mich fast attackiert”, erzählt Nathalie Bleicher-Woth. Dann wurde sie von ihm angespuckt! “Ich dachte in dem Moment wirklich, dass ich sterbe”, sagt die Darstellerin unter Tränen. Besonders fassungslos ist sie jedoch darüber, dass die anderen Passagiere nicht geholfen haben. “Es hat einfach niemand was gemacht”, zeigt sich die Beauty geschockt.

Sie erstattete eine Anzeige

Doch am nächsten Bahnhof wurde die Situation entschärft, denn dort wartete bereits die Polizei – die Beamten stürmten den Zug und nahmen die Männer in Gewahrsam. Im Zug war es dann zumindest erstmal wieder sicher. Nathalie Bleicher-Woth erstattete dann eine Anzeige. Noch immer ist die Darstellerin total geschockt – das Erlebnis wird sie wohl so schnell nicht mehr vergessen… Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.