Nathalie Bleicher-Woth: Plant sie eine Hochzeit mit ihrer Freundin?

Nathalie Bleicher-Woth ist wieder in festen Händen! Die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hat wíeder eine Freundin und ist total happy. Die beiden saßen jetzt mehrere Woche in London fest. Der Serien-Star hat uns verraten, wie das Zusammenleben mit ihrer Freundin war und ob sie sich eine Hochzeit vorstellen könnten.

Die Beauty war gemeinsam mit ihrer Freundin in Spanien – danach reisten sie nach London. Dort saßen die beiden mehrere Wochen fest und haben viel Zeit miteinander verbracht – mittlerweile ist Nathalie Bleicher-Woth aber wieder in Deutschland. Die Kim-Darstellerin hat verraten, wie sie mit ihrer Freundin in Isolation klar kam.

So war das Zusammenleben in Isolation

„Jetzt bin ich ja wieder in Berlin, deswegen bin ich alleine, was einfach viel schlimmer ist. Das Zusammenleben mit ihr in Isolation war eigentlich sehr schön, also ich bin sehr dankbar, dass ich sie an meiner Seite hatte“, erzählt Nathalie Bleicher-Woth im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Nathalie Bleicher-Woth ist wieder in Deutschland

An das Zusammenleben mit ihrer Freundin hat sich Nathalie gewöhnt – daher waren die ersten Tage in Deutschland etwas merkwürdig für die Darstellerin. „Es ist halt schwierig auf einmal komplett alleine zu sein, nachdem man über zwei Monate miteinander verbracht hatte und dann noch zusätzlich nicht raus zu dürfen, ich bin ja noch in häuslicher Quarantäne“, so der BTN-Star.

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Nathalie Bleicher-Woth schließt nicht aus, ihrer Liebsten das Ja-Wort zu geben. „Wir können uns gut vorstellen mal zu heiraten. Ich möchte dem Ganzen, aber auf jeden Fall noch Zeit geben“, so die Kim-Darstellerin. Eine Hochzeit schließt die Beauty also nicht aus, aber das Paar will sich damit noch Zeit lassen.

Kürzlich sagte sis uns bereits: „Besser könnte es gar nicht laufen, wir daten uns ja seit Januar und es läuft wirklich alles super. Klar, hat man mal Meinungsverschiedenheiten, aber wir hatten noch nie einen wirklich großen Streit. Wir sind auch beide Menschen, die dann eher auf den anderen zugehen anstatt zu streiten. Es passt einfach mega gut, wir haben total die harmonische Beziehung.“ RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.