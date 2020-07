Nathalie Bleicher-Woth: Nacktbilder würde die BTN-Beauty nie posten!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat Nathalie Bleicher-Woth mit ihrer Rolle Kim schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Die Beauty ist nicht nur Darstellerin in der beliebten RTLZWEI-Serie, sondern auch erfolgreiche Influencerin. Bei KUKKSI hat die Soap-Beauty verraten, was sie in den sozialen Netzwerken nie posten würde.

Bei Instagram postet Nathalie Bleicher-Woth regelmäßige Updates und postet Schnappschüsse aus ihrem Alltag. Mit mehr als 700.000 Followern hat die Kim-Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ eine riesige Fanbase in dem sozialen Netzwerk. Doch eine Sache würde sie dort nie posten.

Keine Nacktbilder bei Instagram

Nathalie Bleicher-Woth zeigt sich gerne mal freizügig und spielt mit ihren Reizen. Ein komplettes Nacktbild würde die Beauty in den sozialen Netzwerken aber nie posten. „Ich würde nie ein Nacktbild posten, bei dem man „alles sieht“. Also ich mag es ja, ein bisschen mit meinen Reizen zu spielen, aber ein komplettes Nacktbild würde ich nicht posten“, erzählt Nathalie Bleicher-Woth im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So geht der BTN-Star mit Kritik um

Zwar stehen die Fans hinter hier – das Leben als Person des öffentlichen Lebens bringt aber auch Schattenseiten mit sich. Denn immer wieder mischen sich auch Hater darunter. Doch wie geht Nathalie Bleicher-Woth eigentlich mit Kritik um? „Es kommt immer drauf an: wenn das konstruktive Kritik ist, dann denke ich schon darüber nach, ob man vielleicht was ändern könnte“, sagt uns der BTN-Star.

Kommentare von Hatern ignoriert die Darstellerin. „Aber wenn das einfach Hater-Kommentare sind oder einfach nur Kritik um irgendwie Kritik zu äußern, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, dann ist mir das einfach total egal. Also, auf die Sachen, die da negativ im Netz geschrieben werden gebe ich einfach nichts, das prallt an mir ab“, so Nathalie Bleicher-Woth. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.