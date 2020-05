Nathalie Bleicher-Woth: Das war ihr emotionalster BTN-Moment!

Seit 2017 gehört Nathalie Bleicher-Woth zum festen Cast von „Berlin – Tag & Nacht“. In der Daily verkörpert die Beauty die Rolle der Kim. In den vergangenen Jahren mischte die Darstellerin die Serie ordentlich auf. Nun hat sie verraten, was ihr bisher emotionalster Dreh war.

Nathalie Bleicher-Woth hat als Kim Terenzi bei „Berlin – Tag & Nacht“ schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Die Darstellerin sorgte zuletzt für einen krassen Eklat: Sie hat eine Vergewaltigung erfunden! Deshalb musste Mike sogar in den Knast und hat Basti total hintergangen. Das Vertrauen zwischen Kim und Basti war danach total zerüttet – deshalb hat er sie zu ihrem Dad nach Mallorca geschickt.

So emotional war der Vergewaltigungs-Dreh

Die Vergewaltigungs-Szene waren für Nathalie Bleicher-Woth eine krasse Herausforderung. „Es war schon schwer diese Szenen zu spielen, weil man die Gefühle, auch wenn es nur gespielt ist, trotzdem durchlebt. Wenn man die Szenen dann spielt, merkt man auch noch mal wie schlimm das ist, was Kim gemacht hat“, erzählt Nathalie Bleicher-Woth im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Von daher waren einige Situationen echt schwierig, zum Beispiel die Sexszenen oder auch die Szenen, in denen Kim alle belogen hat. Das war auf jeden Fall sehr krass und sehr emotional, auch für mich als Nathalie“, gestand die Beauty weiter.

Uns hat sie auch verraten, was ihr bisher emotionalster Dreh bei BTN war. „Auf Anhieb würde ich sagen, dass es der Moment war, als Kim Basti gestanden hat, dass sie gelogen hat, sie also gar nicht vergewaltigt wurde, aber Basti ihr das nicht geglaubt hat", verriet uns die Darstellerin. Derzeit ist Kim bei BTN nicht zu sehen – das wird sich aber bald wieder ändern, denn schon bald wird sie wieder zurückkehren. Wie darauf wohl Basti, Mike & Co. reagieren werden? Das zeigt RTLZWEI demnächst um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht".