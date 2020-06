Nathalie Bleicher-Woth: BTN-Kim ist auch mal ungeschminkt!

Seit 2017 ist Nathalie Bleicher-Woth in der Rolle als Kim bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Die Beauty zeigt sich immer top gestylt. Es gibt aber auch mal Momente, wo die Darstellerin ungeschminkt und im Schlabber-Look das Haus verlässt.

Mit ihrem heißen Look verdreht Nathalie Bleicher-Woth als Kim bei „Berlin – Tag & Nacht“ ziemlich den Kopf. Kein Wunder: Die Darstellerin legt viel Wert auf ihr Äußeres und ist immer topgestylt. Und auch bei Instagram sieht die Beauty einfach immer perfekt aus.

Die Darstellerin legt großen Wert auf ihr Erscheinungsbild

Gibt es aber auch mal Momente, wo Nathalie Bleicher-Woth das Haus im Schlabber-Look verlässt? „Ja, die gibt es. Vor der Corona-Zeit, zum Beispiel beim Einkaufen. Manchmal hat man auch einfach gar keinen Bock sich zu stylen“, sagt Nathalie Bleicher-Woth im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Nathalie zeigt sich auch mal im Schlabber-Look

Zwar legt Nathalie Bleicher-Woth großen Wert auf ihr Aussehen – aber wenn sie allein unterwegs ist, stylt sie sich nicht immer. Ich bin auch so ein Mensch, der gern mal alleine spazieren geht und dann bin ich auch mal im Schlabberlook und nicht top gestylt, weil ich das dann einfach nicht brauche. Aber seit Corona bin eigentlich fast täglich im Schlabberlook und ich muss mich eher dazu motivieren mich mal ein bisschen fertig zu machen“, erzählt uns die Darstellerin weiter.

So reagiert die Beauty auf Kritik

Beauty-Tutorials habe sie sich in ihrer Kindheit bereits auf YouTube geholt. Manchmal hagelt es in den sozialen Netzwerken jedoch auch Kritik – aber wie geht Nathalie damit um? „Es kommt immer drauf an: wenn das konstruktive Kritik ist, dann denke ich schon darüber nach, ob man vielleicht was ändern könnte“, verriet uns die Kim-Darstellerin. Hater-Kommentare prallen jedoch an ihr ab und geht darauf nicht ein. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Nathalie Bleicher-Woth: Plant sie eine Hochzeit mit ihrer Freundin?