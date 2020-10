Nach Wendler-Skandal: Menderes Bagci bald in DSDS-Jury?

Michael Wendler hat für einen krassen Skandal bei DSDS gesorgt! Der Schlagersänger hat seinen Job als Juror hingeschmissen und begründete das mit irren Verschwörungsthesen zur Corona-Pandemie. Nun wird schon über einen möglichen Nachfolger spekuliert – jetzt hat sich ein absolutes Urgestein der Castingshow zu Wort gemeldet.

Es war ein unglaublicher Skandal und versetzte die Fans, aber selbst auch RTL in eine Schock-Starre: Michael Wendler hat bei “Deutschland sucht den Superstar” als Juror sein Handtuch geworfen! Der Schlagersänger begründet seine Entscheidung mit der Corona-Pandemie und macht diesbezüglich der Regierung und RTL kheftige Vorwürfe. Dazu stellt er skurrile Verschwörungsthesen auf. RTL bestätigte kurze Zeit später das Jury-Aus und sitanzierte sich ausdrücklich von den Verschwörungsthesen. Der Sender prüft auch noch rechtliche Schritte, wie Senderchef Jörg Graf verlauten ließ.

Kommt Menderes Bagci in die Jury?

Nun wird schon über einen möglichen Nachfolger von Michael Wendler spekuliert. Neben Pietro Lombardi kam noch ein ganz anderer Name ins Spiel – und dabei handelt es sich um ein echtes Urgestein der Show! Denn Menderes Bagci ist genau so lange in dem Format dabei, wie Dieter Bohlen – und zwar seit der ersten Staffel! Immer wieder versuchte er als Kandidat sein Glück in bei DSDS und hat es sogar mal in den Recall geschafft. Ein Platz in der Jury ist nach dem Eklat um Michael Wendler frei – der Kandidat könnte sich vorstellen, den Job zu übernehmen.

“In all den Jahren habe ich bei DSDS ‘ne Menge Erfahrung gesammelt. Daher könnte ich mir den Job als Jurymitglied gut vorstellen. Mit der Zeit entwickelt man selbst ein Gefühl für Kandidaten, die das gewisse Etwas haben. Diese Kandidaten würde ich motivieren und ihnen das Gefühl geben, dass sie an sich glauben – und niemals aufgeben sollen”, sagt Menderes Bagci im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das sagt der Kult-Kandidat zu Michael Wendler

Menderes Bagci selbst kann das Verhalten von Michael Wendler nicht nachvollziehen. “Das was der Michael Wendler abgezogen hat, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Man vereinbart im Vorfeld Verträge um sie dann natürlich einzuhalten. Wenn man dann urplötzlich aus dem Nichts und keinen nennenswerten Grund angibt und seine/die Partner/Produktion im Stich lässt und einfach verprellt, ist das nicht so die feine Art. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg”, sagt uns der Kult-Kandidat. Ob es für Menderes Bagci vielleicht klappt mit dem Job am Jurypult? Das wird sich noch zeigen… Schon gelesen? Nach DSDS-Skandal: Ist die Karriere von Michael Wendler vorbei?