Nach Wendler-Aus: Wird ER der neue DSDS-Juror?

Völlig überraschend und aus dem Nichts gab Michael Wendler seinen Platz am Jurypult in der erfolgreichsten Castingshow Deutschlands auf. Nun schaut sich natürlich ,,Deutschland sucht den Superstar” nach einem neuen Jurymitglied um. Dabei gibt es zwei heiße Kandidaten. Zum einen ist das Pietro Lombardi – ein richtiger Publikumsliebling. Zum anderen aber auch Gülcan Kamps, die sich selbst via Social Media für diesen Job beworben hat.

Das war ein richtiger Schock für alle DSDS-Fans! Am Donnerstagabend gab Michael Wendler überraschend seinen Platz in der Jury von DSDS auf. Dabei hatte die Staffel noch nicht mal so richtig angefangen. Für die neue Staffel DSDS 2021 waren nur die Castings auf dem Rhein abgeschlossen. Wird es jetzt zum ersten Mal eine Staffel mit nur drei Jurymitgliedern geben? Für viele unvorstellbar. Immerhin gibt es schon jetzt heiße Kandidaten, die sich für den Job in der Jury beworben haben.

Gülcan Kamps bietet sich als Wendler-Nachfolgerin an

Gülcan Kamps wittert ihre Chance. Als das Wendler-Aus bekannt wurde, veröffentlichte sie prompt einen Instagram-Beitrag samt Bewerbungstext für die freigewordene Stelle in der DSDS-Jury. Sie sei geeignet, da sie jahrelang als Moderatorin bei Viva gearbeitet hatte. Zudem versprach sie auch, immer pünktlich zu den Drehs zu kommen und keine Weltreise zu unternehmen. Ein Seitenhieb gegen den Schlagerstar Michael Wendler gab es also auch noch. ,,Gerne würde ich meine Qualitäten als Entertainerin bei einem persönlichen Gespräch unter Beweis stellen und freue mich über ihre Rückmeldung. Herzliche Grüße, Gülcan Kamps”, schrieb die 38-Jährige abschließend in ihrer Bewerbung.

Pietro Lombardi als heißer Kandidat

Weshalb der DSDS-Gewinner von 2011 in Frage kommen würde? Weil er schon in zwei Staffeln als Juror für jede Menge Unterhaltung sorgte. Zudem versteht er sich richtig gut mit Dieter Bohlen. Ein Comeback wäre als echt realistisch. ,,RTL weiß, dass sie immer auf mich zählen können", sagte der 28-Jährige. Ob es einen Ersatz für Wendler geben soll, ist unklar. ,,Fest steht, dass wir drei tolle Juroren haben", sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf laut stern.de. Es könnte also auch sein, dass es zum ersten Mal nur drei Jurymitglieder gibt.