Nach Unfall: Anne Heche für hirntot erklärt!

Anne Heche hatte einen tragischen Unfall. Die Schauspielerin krachte mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand – dieser fing Feuer. Der Hollywood-Star erlitt so schwere Verbrennungen, dass sie ins Koma fiel. Jetzt wurde die 53-Jährige von ihren Angehörigen für hirntot erklärt.

Nach dem Crash am 5. August 2022 stand es nicht gut um Anne Heche. Der Gesundheitszustand der Schauspielerin hat sich dramatisch verschlechtert. Die Familie räumte ihr keine Überlebenschancen mehr ein. „Leider erlitt Anne Heche bei ihrem Unfall ein schweres anoxisches Hirntrauma und liegt nach wie vor im Koma, in kritischem Zustand. Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt“, teilte ihre Familie in einem Statement mit.

Die lebenserhaltenden Maschinen werden abgestellt

Die Angehörigen wollen die Maschinen abstellen, wenn der letzte Wunsch von Anne Heche in Erfüllung gegangen ist: Die Schauspielerin wollte ihre Organe spenden. „Sie hat sich dafür entschieden, ihre Organe zu spenden und bleibt an lebenserhaltenden Apparaten angeschlossen, um festzustellen, ob welche lebensfähig sind“, teilte ein Sprecher der Familie gegenüber dem People-Magazin mit. Die Familie teilte mit, dass die Schauspielerin als hirntot gilt, nachdem die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt werden.

Familie bedankt sich bei den Fans

Laut US-Medienberichten bedankten sich die Angehörigen bei den Fans für die riesige Unterstützung: „Wir möchten uns bei allen für ihre freundlichen Wünsche und Gebete für Annes Genesung bedanken und danken dem engagierten Personal und den wunderbaren Krankenschwestern, die Anne im Grossman Burn Center im West Hills Hospital betreut haben."