Nach über 10 Jahren: KUKKSI stellt sich neu auf

KUKKSI ist DIE Reality-Teenie-Marke im Netz. Täglich berichten wir über die angesagtesten Trends, den heißtesten Promi-Gossip oder sind bei TV-Shows exklusiv hinter den Kulissen dabei. Die Teeniemarke stellt sich künftig neu auf.

Schrill, laut und frech – das ist KUKKSI seit mittlerweile 13 Jahren. Aus dem Herzen der Hauptstadt liefern wir täglich an 365 Tagen im Jahr den heißesten Gossip oder sind auf Events oder TV-Shows hinter den Kulissen dabei. Das Teeniemagazin expandiert weiter: In den kommenden Monaten steht eine Neupositionierung an. KUKKSI erklärt, was sich ändern wird.

KUKKSI Mallorca wird zum eigenen Magazin

KUKKSI berichtet seit 7 Jahren von und über Mallorca. Hier sprechen wir mit Ballermann-Stars oder berichten unter anderem aus Diskotheken wie dem Megapark. Bisher war KUKKSI Mallorca ein Teil von KUKKSI auf der Website – das wird sich künftig ändern. Denn KUKKSI Mallorca bekommt im Herbst 2021 eine eigene Website! Dann werden die Stories und Interviews von der Insel also nur noch dort erscheinen. Hintergrund: KUKKSI und KUKKSI Mallorca haben zwei unterschiedliche Zielgruppen – die Marken sollen daher getrennt werden und ist für die User auch übersichtlicher.

Das sind die Neuerungen bei KUKKSI

KUKKSI legt den Fokus auf heißen Gossip, der für Teenies wirklich interessant ist! Exklusive Stories und Geschichten hatten schon immer einen großen Stellenwert – der Bereich wird künftig noch weiter ausgebaut. Und das an 365 Tagen im Jahr! Sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt, werden wir umfangreich wie auch die vergangenen Jahre von Events und TV-Shows aus dem Studio berichten. Und das nicht nur aus Deutschland! Denn wir planen auch, künftig aus den USA zu berichten und den Fokus mehr auf Hollywood zu legen – natürlich auch erst dann, wenn es aufgrund der Gesundheitslage möglich ist. Zudem wird es auch einige Neuerungen an der Website geben, wir führen neue Themenbereiche ein und setzen ab Herbst 2021 auch mehr auf bewegte Inhalte.

PromiPlanet wird eingestellt / 2 neue Magazine

Das Magazin PromiPlanet, welches sich an eine eher ältere Zielgruppe richtet, wird zum 31. August 2021 eingestellt. Stattdessen wird es ein neues Magazin mit einem neuen Namen sowie Website geben, welches der Nachfolger von PromiPlanet ist und sich ebenfalls an etwas ältere User richtet. Zudem wird KUKKSI zum Ende des Jahres ein weiteres Magazin ins Leben gerufen.

Neuer Name für KUKKSI als Dachmarke

Um die Magazine besser zu bündeln, wird die Dachmarke KUKKSI einen neuen Namen erhalten. Zudem sind rund um KUKKSI und KUKKSI Mallorca weitere Projekte geplant – diese werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die Pläne sowie Neupositionierung sollen bis zum Ende des Jahres umgesetzt werden. KUKKSI sowie deren Partnermagazine suchen Redakteure sowie Reporter ab Herbst 2021 – HIER kann man sich bewerben.