Nach Trennung von Jenny: Erstes Statement von Andrej Mangold!

Für das nächste Paar wurde die Teilnahme im “Sommerhaus der Stars” zur Zerreißprobe! Jennifer Lange gab bei Instagram die Trennung von Andrej Mangold bekannt. Nun hat sich auch der Ex-“Bachelor” selbst zum Liebes-Aus geäußert.

Bereits in den vergangenen Tagen wurde spekuliert, ob sich Andrej Mangold und Jennifer Lange getrennt haben. Das Liebes-Aus hat die Influencerin nun bestätigt! “Ich möchte heute etwas loswerden, was mir sehr auf dem Herzen liegt und Klarheit schaffen… Andrej und ich haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen”, schrieb der Web-Star in einem Statement bei Instagram.

Andrej Mangold äußert sich zum Liebes-Aus

Nun hat sich auch Andrej Mangold zur Trennung geäußert. “Jennifer und ich werden ab sofort unterschiedliche Wege gehen”, schrieb der ehemalige Rosenkavalier bei Instagram. Einen Rosenkrieg wird es jedoch nicht geben – die beiden gehen freundschaftlich auseinander. “Wir haben uns im Guten getrennt und ich bin dankbar für die Zeit, die wir zusammen erlebt haben”, so Andrej Mangold. genau wie Jennifer Lange möchte auch er näher nicht darauf eingehen: “Da dies ein sehr privates Thema ist und auch bleiben soll, möchten wir keine weiteren Fragen dazu beantworten und unsere Privatsphäre wahren.”

War es der Sommerhaus-Fluch?

Über den Trennungsgrund sprachen beide nicht – es dürfte jedoch mit der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" zusammenhängen. Denn kein anderes Paar sorgte für so viel Zündstoff wie das "Bachelor"-Paar. Erst sorgte fpr Spuck-Attacke von Kubilay Özdemir gegen Andrej Mangold für Schlagzeilen. Als dann später Evanthia Benetatou ins Haus zog, ist der Streit völlig eskaliert. Andrej und Jenny lästerten immer wieder über die "bachelor"-Kandidatin – das kam bei den Fans absolut nicht gut an. Selbst einige Werbepartner distanzierten sich nach der Show von dem Paar. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Paar dem Druck nicht Stand gehalten hat.