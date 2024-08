Nach Tod von Lisa-Marie (†16): „Hartz und herzlich“-Marina verrät nächste Schock-Diagnose

Es war ein schwerer Schicksalsschlag: „Hartz und herzlich“-Protagonistin Lisa-Marie ist vor zwei Jahren an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung im Alter von 16 Jahren verstorben. Nun verrät Mutter Marina die nächste Schock-Diagnose.

Bei „Hartz und herzlich“ liegen Freud und Leid nah beieinander. So auch vor zwei Jahren, als Lisa-Marie mit nur 16 Jahren verstorben ist. Nach dem tragischen Tod zog sich die Familie zunächst aus der Öffentlichkeit zurück und war auch nicht mehr bei „Hartz und herzlich“ zu sehen. Nun feierte die Familie ihr Comeback in der RTLZWEI-Sozialdoku – jedoch ohne Marina. Denn nach dem Tod von Lisa-Marie zerbrach die Ehe mit Florian.

Nach Tod von Lisa-Marie: Auch Lukas hat eine Diabetes-Erkrankung

Marina ist aber dennoch weiterhin aktiv in den sozialen Netzwerken und postet dort einige Updates aus ihrem Leben. Nun verrät sie, dass ein weiteres Kind eine Schock-Diagnose erhalten habe. Sie veröffentlichte neue Details über ihren Sohn Lukas, die Fans in Sorge versetzen: „Am 27. Juli 2024 haben wir die Diagnose Diabetes Typ 1 erhalten“, teilte sie laut dem Portal mannheim24 bei TikTok mit.

Die Mannheimerin richtet dann direkt einige Worte an ihren Sohn Lukas: „Nachdem wir den ersten Schock verdaut haben, bin ich sehr stolz […], dass du damit schon so gut zurechtkommst.“ Nach der Trennung lebten die Kinder alle bei Florian – jetzt sieht es etwas anders aus, denn Florian ist bei Marina. „Mein Sohn ist komplett bei mir“, stellt sie in einem Kommentar klar. Sie glauben, dass sie gemeinsam die Krankheit meistern können und Marina ist sich sicher, dass Lisa-Marie „mir und ihm von oben beisteht“.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ kümmerte sich Florian gemeinsam mit Tochter Lea unterdessen um das Grab von Lisa-Marie. „Ich spüre den Schmerz, weil es unbegreiflich ist, dass sie nicht mehr bei uns ist“, sagte der „Hartz und herzlich“-Star. „Es ist ein komisches Gefühl, hier zu sein, jeder Besuch ist irgendwie komisch“, so der 41-Jährige weiter.

