Nach Tod von Lisa-Marie (†16): „Hartz und herzlich“-Florian sorgt sich um nächstes Kind

Der Tod der 16-jährigen Lisa-Marie erschütterte nicht nur die Zuschauer von „Hartz und herzlich“, sondern auch die Benz-Baracken. Nun muss Vater Florian den nächsten Schicksalsschlag verkraften.

Die Zuschauer von „Hartz und herzlich“ mussten sich von einigen Protagonisten verabschieden. Vor allem der plötzliche Tod von Lisa-Marie (†16) aus den Benz-Baracken in Mannheim sorgte für Bestürzung.

Die 16-Jährige starb an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung. Es war ein schwerer Schlag für die Familie, welche sich daraufhin auch aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ zurückgezogen hat.

Später feierte Florian sein TV-Comeback – jedoch ohne Marina. Denn nach dem Tod von Lisa-Marie und einem Seitensprung von Florian hat sie die Familie verlassen. Seitdem tobt ein bitterer Rosenkrieg – und auch der Streit um das Sorgerecht der Kinder ist eskaliert.

Der Familienvater muss jetzt den nächsten Schicksalsschlag in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ verkraften – denn nun ist ein weiteres Kind an Diabetes erkrankt. Die Krankheit, an welcher damals Lisa-Marie verstorben ist.

Florian macht sich Sorgen um Sohn Lucas

Florian macht sich Sorgen um Sohn Lucas, bei dem kürzlich Diabetes festgestellt wurde. Denn Tochter Lisa ist 2022 im Alter von 16 Jahren an der Krankheit verstorben. Natürlich ist Lucas´ Diagnose da ein Schock.

Auch macht dem Familienvater zu schaffen, dass sich neben dem 16-Jährigen vor kurzem auch Nesthäkchen Laura entschieden hat, bei Mama Marina zu wohnen. Immerhin einen Lichtblick gibt es, denn Sohn Niclas, der noch bei Papa Florian lebt, ist nach der jüngsten Entwicklung auch auf Diabetes untersucht worden und kerngesund.

Unterdessen tobt der Streit zwischen Florian und Marina weiter. Der Familienvater ist überzeugt davon, dass er jahrelang von Marina betrogen wurde. Sein Seitensprung sei für Marina endlich die Gelegenheit gewesen, sich zu trennen. Für ihn sei das ein „abgekartetes Spiel“. Die Trennung von Marina scheint Florian jedoch gut zu verkraften, denn mit Dana hat er eine neue Freundin – und schwebt auf Wolke sieben. „Ich liebe dich über alles, mein Schatz“, schrieb er kürzlich in den sozialen Netzwerken. Die neue Liebe sorgt jedoch auch für Kritik bei den Zuschauern. „Erst geht er fremd, dann heult er und zack hat er eine andere! Muss man nicht verstehen“, schreibt beispielsweise ein Fan auf der Plattform X.

Die Folge von „Hartz und herzlich“ mit Florian läuft am 5. März 2025 um 18.05 Uhr bei RTLZWEI.