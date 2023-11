Nach Tod von Hans Meiser: RTL-Sender ändert kurzfristig das Programm!

Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Er galt als RTL-Urgestein und erreichte mit seiner Talkshow in den 90er Jahren sensationelle Quoten im Nachmittagsprogramm. Nun ändert der Spartensender RTLup sein Programm und erinnert an die TV-Legende.

Erst in diesem Jahr hat Hans Meiser den Radiosender „Radio Wellenrausch“ gegründet. „Die TV-Legende, der Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben. Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles“, teilte der Sender in einem Statement mit.

RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek zu seinem Tod: „Hans Meiser war Wegbereiter für ein ganzes Genre und viele weitere Talkshows in Deutschland. Die nach ihm benannte Sendung lief über 8 Jahre mit rund 1700 Sendungen erfolgreich im RTL-Programm.“ Ehemalige Weggefährten haben sich bereits zum Tod von Hans Meiser geäußert. „Hans Meiser und seine Sendung war für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ohne Hans Meiser und sein Team wäre ich nicht 1999 Viva-Moderator geworden und hätte meinen Traumberuf starten können“, schreibt beispielsweise Oliver Pocher.

Spartensender RTLup ändert das Programm

Zunächst moderierte Hans Meiser die Newssendung „7vor7“ (Später „RTL Aktuell“) bei RTLplus (Heute RTL). Mit „Hans Meiser“ bekam er seine eigene Talkshow und prägte das Genre wie kein anderer. Später war er in zahlreichen weiteren Formaten zu sehen – dazu zählt auch „Notruf“. Alte Folgen der Sendung wird RTLup jetzt kurzfristig ins Programm nehmen, um an den verstorbenen Moderator zu gedenken. Insgesamt nimmt der Spartensender acht Folgen ins Programm – diese laufen jeweils am Mittwoch und Donnerstag ab 14:15 Uhr. Die eigentlich geplanten Folgen von „Das Familiengericht“ und „Der Blaulicht-Report“ entfallen.

Darum ging es in der RTL-Sendung „Notruf“

In „Notruf“ werden echte Unglücke und die Rettungen aus Notsituationen gezeigt. Diese werden an den Handlungsorten und den betroffenen Personen nachgestellt. Hans Meiser moderiert die Sendung, die unter dem Motto „Nicht wegschauen, sondern helfen“ steht. Durch die Sendung soll gezeigt werden, wie schnell man durch Unaufmerksamkeit – oder durch Pech – in oft sehr alltäglichen Situationen in eine Notlage geraten kann