Nach Titanic-Erfolg: Kate Winslet fühlt sich gemobbt!

Mit gerade einmal 21 Jahren spielte sie in James Camerons Titanic neben Leonardo DiCaprio die Hauptrolle und dadurch wurde dadurch mit einem Schlag zum Megastar. Noch heute ist der Film ein absoluter Klassiker. Doch dieser Erfolg hatte nicht nur gute Seiten, wie die heute 45-Jährige nun verrät.

Die Schattenseite des Erfolgs

Im Podcast ,,WTF with Mark Maron” spricht die britische Schauspielerin über ihren damaligen Erfolg, den sie durch die Rolle im Film Titanic einfuhr. Man könnte denken, dass es nur gute Seiten hätte. Doch ihre Erlebnisse klingen eher wie ein Albtraum. ,,Es war furchtbar. Ich dachte, dass ich hoffte, dass es vorbeigehen würde – und das tat es auch. Aber es hat mich auch realisieren lassen: Wenn es das ist, was es heißt, berühmt zu sein, bin ich nicht bereit dafür, definitiv nicht”, sagte die Schauspielerin. Das klingt alles andere als toll. ,,Die permanenten Anrufe, die Fotografen, die Bilder machten, wenn ich nur um die Ecke Milch holen ging, das war merkwürdig, aber auszuhalten. Ich habe schnell in einen Modus des Selbstschutzes geschaltet”, setzte sie fort. ,,Ich habe mich gemobbt gefühlt, wenn ich ehrlich bin”, schloss Kate Winslet mit dem Thema ab.

Eine unglaubliche Karriere

Die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler wollen nach dem Durchbruch immer höher und weiter hinaus. Kate Winslet sah das aber ganz anders. ,,Ich war jung und noch am Lernen. Ich wollte nicht alle möglichen Hollywoodrollen annehmen, es war eine große Verantwortung, ich hatte Angst, zu versagen", verriet die Britin. Genau deshalb hat sie sich absichtlich vorrangig für kleinere Rollen entschieden, um diese Schauspielwelt, in der sie nun angekommen war, erst einmal richtig kennenzulernen. So tastete sie sich an größere Rollen heran.