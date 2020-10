Sommerhaus-Eklat: Werbepartner distanzieren sich von Andrej & Jenny!

Im “Sommerhaus der Stars” tragen sich derzeit unschöne Szenen zu. Andrej Mangold und Jennifer Lange fielen mit ihrem Verhalten gegen Eva Benetatou auf. Das hat für das “Bachelor”-Paar nun auch Konsequenzen: Einige Werbepartner distanzieren sich von dem Paar.

Eva Benetatou und Jennifer Lange buhlten um Andrej Mangold in der “Bachelor”-Staffel von 2019. Nun traf das “Bachelor”-Paar im “Sommerhaus der Stars” ausgerechnet auf Eva Benetatou – dort müssen die drei unter einem Dach leben. Andrej Mangold und Jennifer Lange machten von Anfang an klar: Mit Eva wollen sie nichts zu tun haben! Immer wieder musste sich die Flugbegleiterin fiese Kommentare und Lästereien anhören. Einige User im Netz sehen das als Mobbing.

Konsequenzen für Andrej Mangold und Jenny Lange

Das unschöne Verhalten von Andrej Mangold und Jennifer Lange in der RTL-Show hat nun weitreichende Konsequenzen. Denn mehrere Werbepartner distanzieren sich von dem Paar. “Da wir mit ihr bereits länger zusammenarbeiten […], möchten wir uns die Folgen erstmal angucken und die Lage selbst bewerten. Danke, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt, und wir werden das auf jeden Fall prüfen!”, meint die Kosmetikfirma “HelloBody”.

Mehrere Werbedeals stehen vor dem Aus

Der Sportbekleider Oceans Apart reagiert etwas drastischer. “Auch wir grenzen uns von Mobbing und Diskriminierung in jeglicher Form ab. Da Jennifer Lange durch die Teilnahme an der Sendung ‘Das Sommerhaus der Stars’ mit diskriminierenden Äußerungen in Verbindung gebracht wird, haben wir sie gebeten, die […] einmalige Kooperation zu löschen”, teilte das Unternehmen mit. Die Firma plant künftig keine weiteren Werbedeals mit Andrej Mangold oder Jennifer Lange. Und auch Die Limo, welches zu Granini gehört, will die Situation checken. Das Dekorationsunternehmen Desenio distanzierte sich ebenfalls von dem Paar.

Erst kürzlich warb Andrej Mangold noch für das Porschezentrum in Landau – doch auch damit dürfte nun Schluss sein. "Die getätigten Aussagen der beiden kritisieren wir scharf und distanzieren uns hiervon ganz eindeutig. Für uns sind die Bilder schockierend", teilte das Unternehmen mit.