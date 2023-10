Nach Sommerhaus-Skandal: Jetzt kommt es zur totalen Eskalation!

Im „Sommerhaus der Stars“ ist der Streit zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan komplett eskaliert. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen: Die beiden Reality-Stars steigen in den Ring und treten gegeneinander an.

In der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ kommt es zum großen Knall. In der RTL-Show ging Gigi Birofio auf Can Kaplan los – dabei hat er seine Verlobte Walentina Doronina leicht im Gesicht getroffen. Die Produktion musste daraufhin eingreifen und hat die beiden Paare anschließend aus der Show geschmissen. Doch schon bald kommt es zu einem weiteren Wettkampf.

Beim Box-Event „Fame Fighting“ von der Bild-Zeitung werden Gigi Birofio und Can Kaplan in den Ring steigen. Im Rahmen eines Vorab-Events trafen die beiden Streithähne nach dem „Sommerhaus“-Eklats erstmals aufeinander. Und dort flogen verbal bereits die Fetzen. Fame-Fighting-Veranstalter Eugen Lopez musste immer wieder eingreifen und die beiden auseinanderbringen.

Der genaue Wortlaut

Can: „Was denkst du eigentlich? Denkst du, du kannst in einem Fernsehformat jemanden ins Gesicht schlagen und kommst dabei gut weg?“

Gigi: „Ich habe dich geschlagen?“

Can: „Du hast mich geschlagen!“

Gigi: „Ich habe dich gestreichelt.“

Can: „Geschubst hast du mich davor auch noch. Du hast mich geschubst!“

Gigi: „Das, was ihr (Can und Walentina, Anm. d. Red.) gemacht habt, ist psychische Gewalt!“

Kampfansage vor dem Fight

Can wird von Walentina Doronina unterstützt. Sie sagt in der Bild-Zeitung: „Ich wurde auch getroffen. An der Schläfe. Es ist auf jeden Fall schon eine harte Nummer. Nach dem Schubs dann der Schlag ins Gesicht. Also für ihn ist es auf jeden Fall das Game-Over im deutschen Reality-TV." Und was sagt Gigi Birofio dazu? „Ich finde es schon ein bisschen traurig. Jetzt ohne Spaß. Das sind Menschen, die als Kinder keine Liebe bekommen haben, die schon immer Probleme hatten. Also ich kann sagen, ich habe ihn nicht geschlagen. Punkt", so der Ex-Dschungelcamper. Dann macht er seinem Kontrahenten noch eine Kampfansage: „Lieber Can, ich werde dich so sehr f***en. Bist du anfängst, mich zu lieben und nachts nur noch mich anrufen wirst, weil ich dir nicht aus dem Kopf gehe. Also bis zum 4. November!" Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.