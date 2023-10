Nach Sommerhaus-Eklat: Walentina Doronina und Gigi Birofio fliegen aus weiterer Show!

Dieser Zoff im „Sommerhaus der Stars“ hat Folgen! In der diesjährigen Staffel der Realityshow kam es zu einem handfesten Eklat. Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan geraten mit Gigi Birofio heftig aneinander. Die beteiligten Paare wurden danach aus dem „Sommerhaus“ geschmissen. Der Eklat hat jedoch weitere Folgen: Walentina Doronina und Gigi Birofio wurden aus einer weiteren Show verbannt.

Die zwei Paare wurden nach dem Eklat im „Sommerhaus der Stars“ von der Produktion rausgeschmissen. „Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Sommerhaus verlassen“, kündigte RTL in einem Statement in der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ an, welche bereits bei RTL+ verfügbar. Der Sender griff dann noch weiter durch: „Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen.“

Wenn es nach Walentina Doronina geht, dürfte Gigi Birofio nie wieder in einem TV-Format auftreten. Was nun herauskommt: Auch Walentina Doronina wurde aus einer weiteren Realityshow geschmissen. Beide Streithähne sollten ein Teil der Sendung „The 50“ von Amazon Prime werden. Die Show erinnert an „Squid Game“. Die Dreharbeiten starteten nach dem „Sommerhaus“. Kurz vor Drehbeginn wurde die Zusammenarbeit mit den beiden Kandidaten aufgrund des Sommerhaus-Eklats vorzeitig abgebrochen.

„Ich war für dieses neue Amazon-Format tatsächlich gebucht. Ich war auch schon in Paris vor Ort. Und dann ist mir zu Ohren gekommen, dass Gigi auch dabei ist. Da das ja nach dem ,Sommerhaus'-Dreh gewesen ist, habe ich mich ernsthaft gefragt: Wie kann das denn sein?", sagt Walentina Doronina in der Bild-Zeitung. Der Vorfall habe sich intern in der Produktion herumgesprochen. „Wir wurden dann tatsächlich aus dem Format genommen, bevor die Show wirklich angefangen hat. Ich habe ein bisschen Geld verloren, ich habe vielleicht eine Sendezeit verloren, vielleicht den Gewinn. Aber ich stehe dazu: Er (Gigi, Anmerkung der Redaktion) hat keine Plattform mehr zu bekommen", so Walentina Doronina weiter. Und was sagt Prime Video dazu? „Prime Video wird 2024 die Reality-Show ‚The 50' mit fünfzig der größten Reality-Stars Deutschlands zeigen. Die Aufnahmen fanden dieses Jahr in Frankreich statt. Bislang hat Prime Video noch keine Teilnehmer bekannt gegeben", lässt ein Sprecher verlauten. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.