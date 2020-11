Nach Sommerhaus-Drama: Jennifer Lange entschuldigt sich bei Eva Benetaou!

Besser spät als nie! Das dachte sich wohl auch Jennifer Lange. Gemeinsam mit ihrem Freund nahm sie in der diesjährigen Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” teil. Das “Bachelor”-lästerte in der RTL-Show immer wieder über Evanthia Benetatou. Doch wurde das Kriegsbeil nun endlich begraben?

Andrej Mangold und Jennifer Lange sorgten während der Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” immer wieder für einen Shitstorm. Die beiden zogen immer wieder über Eva Benetatou und gingen ihr in der Show komplett auf dem Weg. Stattdessen flogen immer wieder die Fetzen!

Jennifer geht auf Eva zu

Bisher haben sich Andrej Mangold und Jennifer Lange nicht bei Eva Benetatou entschuldigt – nicht mal beim großen Wiedersehen. Doch nun ging sie doch auf ihre ehemalige Kontrahentin zu! “Ich habe Eva vor einigen Tagen privat kontaktiert, um mich zu entschuldigen und um Frieden zu schließen”, schrieb Jennifer Lange in einer Instagram-Story. Andrej mangold beharrt jedoch weiter darauf, dass er nichts falsch gemacht hat: “Dass ich bewusst eine Gruppe gegen eine andere Person aufgehetzt, angestachelt und dazu verleitet hätte, eine andere Person zu mobben. Sorry, das ist eine Lüge.”

Wie schwer die Zeit für Eva Benetatou im “Sommerhaus” war, hat sie erst kürzlich bei der Reuinon geschildert. “Ich finde es Wahnsinn, dass man nicht reflektieren kann, was da drin passiert ist. Das, was da drinnen mit mir und Chris gemacht wurde, spiegelt einen Teil unserer Gesellschaft wieder. Dieses Verhalten, ich möchte es nicht Mobbing nennen, habe ich überstanden und auch danach weitergemacht. Wir sind da gestärkt rausgegangen. Ich wünsche das alles, was da drinnen passiert ist, keinem Menschen”, erzählt sie.