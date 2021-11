Nach Schlangenbiss: Holländer bekommt neuen Penis!

Das ging mal ordentlich in die Hose – und zwar sprichwörtlich. Denn ein Holländer ging bei einer Safari in Südafrika bedenkenlos auf Toilette, als es plötzlich zuschnappte. Hätte er mal genauer ins Klo geschaut, bevor er sich setzte. Denn im Ablauf war eine Cobra, welche vor Schrecken dem 47-Jährigen ins beste Stück biss. Nun bekommt er einen neuen Penis.

Ein absoluter Horror für jeden Mann. Stell dir vor, man geht aufs stille Örtchen, um sich zu erleichtern und endet in einer Tragödie. Dabei verlor der Mann nahezu sein komplettes Glied. Doch es gab auch Glück im Unglück – auch wenn es mehrere Tage dauerte. Denn schließlich konnte ihm geholfen werden.

Safari endet mit Penisbiss

Es klingt nach einer tollen Reise: Mitten durch Südafrika eine schöne Safari, um wilde Tiere zu sehen, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder Zoo kennt. Vermutlich war es für den 47-Jährigen Holländer bis zum Toilettengang ein tolles Erlebnis. Doch als er sich erleichtern wollte, schnappte eine Cobra zu und biss ihn ins Glied. Die Durchblutung war so gestört, dass der komplette Intimbereich des Mannes angeschwollen sei. Daraufhin musste er schnell behandelt werden. Doch das war gar nicht so einfach. Immerhin war er inmitten einer Safari, welche natürlich in der puren Wildnis war.

Operation als letzte Rettung

Es soll drei Stunden gedauert haben, bis er endlich in eine Klinik geflogen werden konnte. Erst dort konnte man dem Mann helfen. Der Europäer bekam direkt Antibiotika und ein Gegengift für den Schlangenbiss. Nach mehr als einer Woche wurde er letztendlich zurück in die Niederlande geflogen, um dort operiert zu werden. Die Durchblutung war zwar wieder hergestellt, doch der Mann war in seinem Intimbereich immer noch eingeschränkt. Genau deshalb wurde abgestorbenes Gewebe entfernt und mit Haut vom Leistenbereich ersetzt. Mittlerweile soll er wieder vollständig genesen sein. Im Fachblatt „Urology Case Reports“ ist übrigens der komplette Verlauf noch einmal viel detaillierter beschrieben. Schon gelesen? Patienten wurde das falsche Bein amputiert!