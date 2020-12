Nach Sachsen: Knallhart-Lockdown kommt auch in Berlin!

Nun macht auch Berlin ernst! Nach Sachsen kommt nun auch der harte Lockdown in der Hauptstadt – und das schon vor Weihnachten! Die Millionen-Metropole wird damit komplett runtergefahren – auch der Einzelhandel muss komplett dicht machen.

In Berlin gelten bereits strenge Einschränkungen – diese sollen nun nochmal drastisch verschärft werden. Neben Schulen soll auch der Einzelhandel schließen – das betrifft demnach alle Shopping-Malls. Nur lebensnotwendige Geschäfte dürfen geöffnet bleiben – dazu zählen etwa Supermärkte oder Drogerien.

In Berlin macht der Einzelhandel dicht

“Wir werden den Einzelhandel herunterfahren müssen. Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssen alle andere Shoppingangebote geschlossen werden und zwar bis zum 10. Januar, es geht nicht anders”, kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einer Plenarsitzung an. Ab wann der harte Lockdown in Kraft tritt, steht noch nicht ganz fest – Berlin will sich diesbezüglich mit Brandenburg abstimmen. Fakt ist aber: Er wird kommen – und das wahrscheinlich auch noch vor Weihnachten. “Ich kann Ihnen noch nicht konkret den Tag sagen, ob es nun der 23. ist oder der 20., weil wir das auch mit Brandenburg abstimmen müssen und abstimmen wollen”, meint der Regierende Bürgermeister.

Harter Lockdown noch vor Weihnachten?

Nicht nur der Einzelhandel, sondern auch die Schulen sollen geschlossen werden. “Es gibt wahnsinnig viele Kontakte durch Schulgeschehen, durch den Unterricht. Und wir müssen Kontakte vermeiden”, so der Politiker. “Aus diesem Grund komme ich zu dem Ergebnis, dass wir unsere Schulferien bis zum 10. Januar verlängern müssen beziehungsweise es auch eine Variante ist, die Ferien am 4. enden zu lassen, aber die Schülerinnen und Schüler dann in einer digitalen Form oder auf andere Weise zu unterrichten”, sagt Michael Müller. Unklar ist bisher noch, ob es auch Ausgangssperren geben soll – in Sachsen gelten diese in einigen Landkreisen. Schon gelesen? Ein Jahr nach Corona-Ausbruch: So ist das Leben in Wuhan heute!