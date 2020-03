Nach Rausschmiss von Xavier Naidoo: So geht es mit der DSDS-Jury weiter!

Das ging alles ziemlich schnell! Ein Video von Xavier Naidoo machte im Netz die Runde – die Zeilen waren äußerst umstritten. RTL machte daraufhin kurzen Prozess und kickte den Sänger aus der DSDS-Jury. Doch wird es nun einen Nachfolger geben?

Der Clip von Xavier Naidoo hat das Netz verwirrt. Daraufhin wurde ihm Fremdenhass und Rassismus von den Usern vorgeworfen. Zwar äußerste sich der Sänger danach in einem Statement – doch das reichte RTL offenbar nicht und feuerte den Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Gibt es einen Nachfolger für Xavier Naidoo?

Doch wie geht es eigentlich mit der DSDS-Jury weiter? „Für Samstag bleibt es bei den 3 Juroren“, sagt Sendersprecherin Anke Eickmeyer zu KUKKSI. In der ersten Liveshow werden also Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti in der Jury sitzen – einen Nachfolger soll es derzeit nicht geben. Wie es mit den anderen drei Live-Shows weitergeht, bleibt abzuwarten.

RTL kickt Sänger nach Skandal-Video aus Show

„RTL steht für Vielfalt im Programm. Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, dass wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen. Die jetzt aufgetauchten Videos von Xavier Naidoo haben uns massiv irritiert. […] Daher haben wir uns entschieden, ihn für die kommende Liveshow von DSDS auszuschließen“, sagte Senderboss Jörg Graf laut einer Mitteilung. „Dieser Weg“ war der erfolgreichste Song von Xavier Naidoo – doch zumindest der Weg bei RTL ist nun Geschichte

Jury hat mehr Macht in den Live-Shows

Die Jury bekommen in den Live-Shows übrigens mehr Einfluss. Die Juroren haben eine „Goldene CD“ an ihrem Platz stehen – diese symbolisiert einen Stimmanteil von 5 Prozent. Finden sie einen Kandidaten besonders gut, können sie diese überreichen. Zwar stimmen die Zuschauer in den Live-Shows wieder ab – die Jury-Prozente werden aber dazu gerechnet. Einzige Ausnahme ist das Finale am 4. April 2020, denn dann entscheiden NUR die Zuschauer und küren den nächsten Superstar. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.