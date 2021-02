Nach Prank: YouTuber wird erschossen

Eine falsche Entscheidung und das Leben kann beendet sein. Diese Erfahrung muss YouTuber Timothy Wilks und sein Kumpel machen. Wegen eines fraglichen Pranks haben sich Passanten auf einem Parkplatz verteidigt – einer erschoss den 23-Jährigen YouTuber.

Immer wieder kommt es bei Pranks zu Fehlern und Überheblichkeit. Die Situation kann falsch eingeschätzt werden und eine Person kann schneller zu schaden kommen, als man denkt – wenn nicht sogar schlimmeres! Genau das ist im Bundesstaat Tennessee dem YouTuber Timothy Wilks passiert. Der 23-Jährige wurde auf einem Parkplatz erschossen. Timothy ist in Vergangenheit schon öfter wegen seiner fragwürdigen Pranks aufgefallen und hat es diesmal komplett übertrieben.

20 year old Nashville youtuber Timothy Wilks was killed after he approached a group of guys with butcher knives as part of a ‘prank’ robbery for youtube.. shooter said he was unaware of the prank & shot him to defend himself & others. No one has been charged in Wilks’ death. pic.twitter.com/70BTeX0vNJ

