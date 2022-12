Nach Po: Arielle Rippegather hat sich Stimmbänder operieren lassen!

Arielle Rippegather hat einen langen Weg hinter sich! Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat sich mehreren geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen. Nach dem Eingriff am Po folgte jetzt ein Eingriff an den Stimmbändern.

Zuletzt hat sich Arielle Rippegather mehreren Operationen am Po unterzogen. Nun hat sich die Beauty erneut unters Messer gelegt – diesmal waren die Stimmbänder an der Reihe. Für die Blondine war das einer der wichtigsten Behandlungen, wie sie jetzt in einem Interview verriet.

„Die Operation war für mich eine der wichtigsten Operationen! Ich würde sogar so weit gehen, es mit der Geschlechtsangleichung gleichzustellen!“, sagt Arielle Rippegather gegenüber Promiflash. „Meine Stimme war das einzige Merkmal, warum ich im Alltag noch erkannt wurde als Transfrau“, erklärt sie weiter. Sie ist total glücklich und freut sich über ihre Stimme.

Arielle Rippegather fühlt sich jetzt als richtige Translady

Aufgrund ihrer Vergangenheit habe sie nie mit ihrer Vergangenheit abschließen können – das hat sich durcn die Operation an den Stimmbändern jetzt geändert. „Eine Transfrau zu sein, ist alles andere als leicht im normalen Leben. Man hat mit vielen Anfeindungen zu kämpfen – sei es auf Partys oder beim Dating. Sobald die Leute dich mit deiner Vergangenheit erkennen, wird geredet, getuschelt oder gefragt…", so Arielle Rippegather. Doch der Weg zu der Stimmband-Operation war lang, denn sie musste lange dafür kämpfen, dass sie die Krankenkasse bei dem Vorhaben unterstützt. Durch das psychologische Gutachten sei das dann aber möglich gewesen.