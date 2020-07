Nach Partynacht: Urlauber auf Mallorca halten sich an Maskenpflicht!

Die Partynacht auf der Bierstraße auf Mallorca am Freitag geriet außer Kontrolle. Zahlreiche Urlauber hielten sich nicht an die Maskenpflicht und auch der Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Das war offenbar eine Ausnahme, denn seit Samstag gab es keine Zwischenfälle mehr auf der Party-Meile.

Bierkönig, Megapark & Co. haben aufgrund der Corona-Pandemie derzeit geschlossen. Deshalb spielt sich alles auf der Bierstraße zwischen dem Deutschen Eck und Et Dömsche ab. Hunderte Urlauber halten sich dort jeden Abend auf. KUKKSI Mallorca ist täglich vor Ort und beobachtete das Geschehen.

Urlauber halten sich an Corona-Regeln

Die Party auf Mallorca geht weiter – aber die Corona-Regeln wurden seit Samstag vorwiegend eingehalten. Am gestrigen Montag trugen beinahe alle Urlauber einen Mundschutz und auch der Sicherheitsabstand wurde eingehalten – außer, man sitzt am Tisch und nimmt ein Getränk zu sich. Dann muss man keine Maske tragen.

Keine Zwischenfälle auf der Bierstraße

Die Betreiber der Lokale haben die Sicherheitsvorkehrungen nochmal verschärft. „Da alle Mitarbeiter ein Recht haben sollten ihre Arbeit zu behalten und wir nicht von den Behörden direkt wieder geschlossen werden wollen, werden wir nach dem gestrigen „Ausfall“ in der Bierstraße die Kontrollen zusätzlich verschärfen“, schrieb das „Et Dömsche“ bei Facebook. Und weiter: „Wir wollen euch nicht den Spaß verderben, sondern mit den geltenden Regeln das beste aus der Situation machen. Leider sind viele Gäste immernoch der Meinung, den Anweisungen des Personals nicht Folge leisten zu müssen.“ Der Freitag war offenbar eine Ausnahme – seitdem kam es zu keinen Zwischenfällen mehr. Einzige Ausnahme: Die Straßenhändler scheinen die Maskenpflicht bisher nicht ganz so ernst zu nehmen. So kann Party-Urlaub definitiv funktionieren, wenn sich alle Touristen an die Corona-Regeln halten.