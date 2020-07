Nach Party-Verbot: Mallorca steht still!

Es war ein Paukenschlag: Die Balearen-Regierung hat die Schließung sämtlicher Party-Lokale am Ballermann und der Briten-Hochburg Magaluf angeordnet. Seitdem steht die Insel still. KUKKSI Mallorca war an der Playa de Palma unterwegs und hat Eindrücke in Bildern festgehalten.

Die Party auf Mallorca ist vorbei. Nachdem Megapark, Bierkönig und Co. aufgrund der Corona-Situation nicht öffnen können, waren immerhin die Lokale an der Bierstraße auf Mallorca geöffnet und sorgten zumindest für etwas Party-Stimmung auf der Insel. Doch das ist nun auch Geschichte: Nach diversen Party-Bildern vom Freitag zog die Regierung die Notbremse und hat die Schließung aller Party-Lokale angeordnet.

Regierung macht Party-Lokale dicht

Zwar haben sich Freitag einige wenige Gäste tatsächlich nicht an die Corona-Regeln gehalten – das war jedoch eine Ausnahme. Denn KUKKSI Mallorca war täglich auf der Bierstraße – seit Samstag kam es zu keinen Zwischenfällen. Und auch die Gastronomen bemühten sich, alle Corona-Regeln strikt einzuhalten. Dennoch hat die Regierung knallhart durchgegriffen, welche den sogenannten „Sauf-Tourismus“ schon seit Jahren von der Insel verbannen will – die Party-Bilder vom Freitag waren für die Politiker nun ein Anlass, die Lokale tatsächlich dicht zu machen.

Die Insel steht still

Auf Mallorca zeigt sich seitdem ein trauriges Bild: Normalerweise feiern tausende Touristen auf der Bier- und Schinkenstraße. Nachdem nun dort auch die Lichter ausgingen, ist es dort menschenleer – ein ungewohntes Bild auf der Insel. Keine Musik, keine Menschen und erst recht keine Party-Stimmung – die Insel steht seit der Regelung praktisch still. KUKKSI Mallorca hat das in einigen Bildern festgehalten.

Mallorca in Bildern