Nach Party-Verbot auf Mallorca: Darf Krümel weiter öffnen?

Diese Regelung versetzt Mallorca in eine Schock-Starre! Die Regierung hat beschlossen, dass Party-Lokale am Ballermann wie auf der Bier- oder Schinkenstraße nicht mehr öffnen dürfen. Auch die Briten-Hochburg Magaluf ist davon betroffen – aber wie steht es eigentlich um Krümels Stadl in Paguera? KUKKSI hat nachgefragt!

Einige Touristen haben am vergangenen Freitag ohne Mundschutz und Mindestabstand in der Bierstraße gefeiert – dabei handelte es sich um eine Ausnahme. Denn KUKKSI war täglich auf der Bierstraße und beobachtete das Geschehen – seit Samstag kam es zu keinen Zwischenfällen und auch die Gastonomen selbst bemühten sich, strikt alle Corona-Regeln einzuhalten. Dennoch hat die Balearen-Regierung beschlossen, sämtliche Lokale an der Bier- und Schinkenstraße am Ballermann dicht zu machen. Das sorgt auf der Insel bei zahlreichen Lokal-Betreibern für Unmut.

Krümel darf den Stadl öffnen

Die Regelung trifft vor allem den Ballermann und die Briten-Hochburg Magaluf sehr hart – aber wie ist die Situation eigentlich in Paguera? KUKKSI hat nachgehakt, ob der Krümels Stadl nun auch geschlossen werden muss. „Das hat Gott sei Dank keine Auswirkungen auf uns. Es sei denn, dass Ballermann-Touristen zu uns kommen. Die Regierung wollen Touristen ja nicht hier haben und dann würden die uns auch den Laden schließen für zwei Monate. Deshalb achten wir sehr stark drauf, wer zu uns kommt“, sagt Daniel Pfaff im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Keine größere Gruppen mehr

„Natürlich können Ballermann-Touristen zu uns kommen – aber verkleidet mit Sauf-Shirts geht beispielsweise nicht. Größere Gruppen können wir auch nicht mehr reinlassen, da sie uns dann den Laden schließen würden und das wäre das Letzte, was wir gebrauchen können“, erzählt er uns weiter. Fakt ist: Der Stadl darf offne bleiben werden! Doch neben den bereits vorhandenen Corona-Regeln muss Krümel nun auch darauf achten, welche Gäste den Stadl betreten und größere Gruppen sind aufgrund der Situation nicht mehr möglich.