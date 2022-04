Nach Ohrfeigen-Skandal: Will Smith tritt aus der Academy aus!

Will Smith sorgte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen handfesten Skandal! Der Schauspieler hat während der Verleihung dem Entertainer Chris Rock eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser ein Witz über seine Frau gemacht hat. Der Hollywood-Star zieht daraus jetzt selbst Konsequenzen und tritt aus der Academy aus.

Chris Rock hatte mit einem Scherz über die Frau von Will Smith für Aufsehen gesorgt. Der Hollywood-Star wollte das nicht auf sich beruhen lassen, stürmte auf die Bühne und schlug dem Comedian live im TV ins Gesicht. Kurz darauf entschuldigte sich Will Smith für sein Verhalten. „Mein Verhalten bei der gestrigen Oscarverleihung war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich und ich habe emotional reagiert“, schrieb der Schauspieler in einem Statement bei Instagram.

Will Smith zieht Konsequenzen

Will Smith geht sogar noch einen Schritt weiter und hat angekündigt, aus der Academy austreten zu wollen. „Ich trete von der Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zurück und werde alle weiteren Konsequenzen akzeptieren, die der Vorstand für angemessen hält“, teilte der „Men in Black“-Star mit. „Veränderung braucht Zeit, und ich bin entschlossen, die Arbeit zu tun, um sicherzustellen, dass ich nie wieder zulasse, dass Gewalt die Vernunft überholt“, teilte er weiter mit.

Die Academy hat bereits darauf reagiert. „Wir haben den sofortigen Rücktritt von Mr. Will Smith aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences erhalten und akzeptiert“, teilte David Rubin, Präsident der Academy, gegenüber dem Magazin People mit. Dennoch werden die Untersuchungen gegen Will Smith fortgesetzt. Einige Fans haben sogar gefordert, dass der Schauspieler seinen Oscar wieder abgeben solle. Diesen gewann er als „Besten Hauptdarsteller“. Schon gelesen? Will Smith: Erste Worte nach Ohrfeigen-Skandal!