Nach Netz-Auszeit: Das sind die Pläne von Saskia Beecks!

Um Saskia Beecks ist es die letzten Monate ruhig geworden! Doch nun ist die Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” bei Instagram zurückgekehrt und hat über ihre künftigen Pläne gesprochen.

Nach “Berlin – Tag & Nacht” wollte Die Darstellerin bei “Promi Big Brother” teilnehmen – doch kurz davor hat sie überraschend abgesagt und checkte aus dem Quarantäne-Hotel aus! Seitdem war absolute Funkstille auf ihren Social-Media-Kanälen und nahm sich eine Netz-Auszeit.

Darum hat die Promi BB abgesagt

Nun hat Saskia Beecks erklärt, weshalb sie “Promi Big Brother” wirklich abgesagt hat. “Ich hätte danach ein Interview nach dem anderen führen müssen, wäre wieder sehr viel unterwegs gewesen und ich musste einfach auf meinen Körper hören. Meine innere Stimme beziehungsweise mein Körper hat mir gesagt, dass ich auf die Bremse treten sollte, damit es mir geistig und psychisch weiterhin gut geht”, stellt Saskia Beecks in einem Instagram-Livetalk klar. Die Darstellerin hat dann auch offen mit der Produktion gesprochen: “Ich war dann auch ehrlich zu der Produktion und habe denen erklärt, woran das liegt und die sind auch bis zum Ende mit mir cool geblieben. Ich war einfach überfordert und das bin ich echt selten im Leben.”

Das sind die Pläne von Saskia Beecks

Saskia Beecks hat auch über ihre künftigen Pläne gesprochen – so habe sie beispielsweise für zwei Freunde ein Konzept für eine YouTube-Show geschrieben. Und auch sonst hat der ehemalige-Serien-Star große Pläne: “Da probiere ich mich dann das erste Mal als Regisseurin aus. Ich möchte gerne Regie erlernen und in diese Richtung beruflich gehen”, so die Darstellerin. An weiteren TV-Projekten werde sie aber wohl erstmal nicht teilnehmen. “Aber [das] werde ich eh nicht machen. Ich werde mich voll und ganz auf mich und das YouTube-Ding konzentrieren”, verriet die BTN-Beauty. Schon gelesen? Saskia Beecks: Darum verschwand der BTN-Star wirklich!