Nach Nazi-Tweet: ZDF distanziert sich von Jan Böhmermann!

Jan Böhmermann nimmt kein Blatt vor den Mund – das ist bekannt. Ging der TV-Star aber möglicherweise zu weit? Ein Tweet sorgt im Netz für mächtig Aufruhr – sogar das ZDF schaltet sich ein. Der Sender distanziert sich von seinen Aussagen.

Jan Böhmermann ist unter anderem aus der Show „Magazin Royale“ bekannt. Satire darf bekanntlich alles – aber wirklich alles? Ein Tweet von Jan Böhmermann sorgt für Entsetzen. Der Satiriker bezeichnete die CDU beim Kurznachrichtendienst Twitter als „Nazis mit Substanz“. Der Tweet hat eine riesige Diskussion ausgelöst.

Jan Böhmermann sorgt mit Tweet für Eklat

Der Sender ist von dem Tweet alles andere als begeistert. „Das ZDF distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns. Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht“, teilte der Sender in einem Statement mit. Hintergrund für den Tweet waren Aussagen von Friedrich Merz im Umgang mit der AfD. Denn der CDU-Chef hatte in einem Interview eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen. Wenig später wies Friedrich Merz diese Interpretation jedoch zurück und betonte, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde.

Wie wird das ZDF reagieren?

Einige CDU-Politiker forderten eine Entschuldigung. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder schrieb an den ZDF-Intendanten Norbert Himmler. „Es bedarf daher dringend und umgehend einer offiziellen Stellungnahme von Ihnen, die deutlich macht, dass solche Äußerungen nicht mit dem Codex des ZDF vereinbar sind“, heißt es darin. Es bleibt jedenfalls spannend, wie der Sender weiter auf den Vorfall reagieren wird. Unklar ist, ob der Sender weiter mit Jan Böhmermann zusammenarbeiten wird – das wird sich in der nächsten Zeit zeigen.