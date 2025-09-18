Nach mysteriösem Video: Influencerin Marian Izaguirre (†23) ist tot

Mehr als vier Millionen Menschen folgen der mexikanischen Influencerin Marian Izaguirre auf TikTok. Im Alter von nur 23 Jahren ist sie verstorben.

Bei TikTok postete Marian Izaguirre zahlreiche Videos zu Beauty, Mode und viralen Trends. Über die Jahre baute sich die Influencerin eine riesige Community auf. Mehr als vier Millionen Follower hatte sie auf der Plattform. Nun ist die 23-Jährige überraschend tot.

Am 29. August postete Marian Izaguirre ein mysteriöses Video mit Clowns-Make-up. Sie bewegte ihre Lippen zu dem Hit „Warum gehst du?“ von Jeanette aus dem Jahr 1974. Dazu weinte sie und das Make-up war verwischt. Am 2. September wurde die Influencerin als vermisst gemeldet – kurz davor wurde sie dabei beobachtet, wie sie in einen roten Wagen stieg.

In der Stadt Morelia wurde Marian Izaguirre vier Tage später in einem Hotel gefunden. Zu dem Zeitpunkt befand sie sich in einem kritischen Zustand, wie die mexikanische Zeitung El Financiero meldet. Sie kam danach in ein Krankenhaus. Am 12. September wurde sie schließlich für hirntot erklärt – die Familie hat ihre Organe zur Spende freigegeben.

Gouverneur Alfredo Ramírez Bedolla teilte zuvor auf einer Pressekonferenz mit, dass Marian Izaguirre wohl häusliche Gewalt erlebte und deshalb Zuflucht in einem Hotel suchte.

Fans nehmen Abschied von Marian Izaguirre

Die Fans sind über die Todesnachricht fassungslos. In den sozialen Netzwerken bekunden die User ihre Anteilnahme. „Es scheint, als hätte sie sich unwissentlich verabschiedet“, meint ein User. „Wir waren alle froh, dass sie wieder aufgetaucht war, und dann plötzlich diese Nachricht heute. Ruhe in Frieden“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Eine Person, welche sie offenbar näher kannte, schreibt: „Ruhe in Frieden, meine Liebe. In der kurzen Zeit, in der ich dich kannte, warst du ein wunderbares Mädchen mit einem Lächeln, das nie verschwand. Danke, dass du eine der ersten Personen warst, die mich aufgenommen haben, als ich nach Mexiko kam. Du bist ein Engel und warst es schon immer.“