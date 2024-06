Nach Messer-Attacke auf AfD-Politiker: Kim Virginia gibt Gesundheitsupdate zu ihrem Stiefvater!

In Mannheim wurde ein AfD-Politiker mit einem Messer attackiert. Wie sich später herausstellte: Es handelte sich dabei um den Stiefvater von Kim Virginia Hartung. Nun gibt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ein Gesundheitsupdate.

In Mannheim wurde ein AfD-Gemeinderatskandidat mit einem Messer angegriffen. Der verletzte Politiker ist der Stiefvater von Reality-TV-Star Kim Virginia. „Mein Stiefvater ist die einzige Vaterfigur in meinem Leben, und er wurde jetzt mit einem Messer angegriffen“, schrieb die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin nach der Attacke bei Instagram.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Kim Virginia: „Er ist mein einziger richtiger Vater, die einzige Vaterfigur in meinem Leben. Dieser Angriff hätte auch tödlich enden können. Er ist ein sehr distanzierter und höflicher Mensch, von dem keine Gewalt ausgeht.“ Das Engagement ihres Stiefvaters in der AfD wollte der Reality-Star nicht kommentieren.

Gesundheitsupdate nach Messer-Attacke in Mannheim

Der 62-Jährige erlitt Schnittverletzungen an Kopf und Bauch. Nach der Messer-Attacke musste der AfD-Politiker in einem Krankenhaus behandelt werden. Nun gibt Kim Virginia ein Gesundheitsupdate und verrät, wie es ihrem Stiefvater Heinrich Koch geht. „Glücklicherweise gut. Die Verletzungen haben zum Glück haarscharf lebenswichtige Organe verfehlt“, schreibt die 29-Jährige in den sozialen Netzwerken.

Auf die Frage eines Fans, wie es ihr geht, antwortet Kim Virginia: „Den Umständen entsprechend. Nach dem Raubüberfall in Miami, den generellen Geschehenissen in Mannheim und der Messerattacke auf meinen Vater fühle ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so sicher und bin etwas traumatisiert, würde ich sagen.“ Sie versucht derzeit, sich von den Themen etwas abzulenken. „Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir das leicht fällt“, so die 29-Jährige.

Kim Virginia hat einen Bodyguard

Derzeit schlafe sie viel und geht zu Therapiesitzungen. „Ich habe jetzt auch einen Bodyguard, den ich überall mit hinnehme und versuche vor allem, auf meine mentale Gesundheit achtzugeben. Mentale Gesundheit ist so so wichtig [sic!]„, sagt die Influencerin. Sie stellt laut RTL auch klar, dass sie sich nicht zu politischen Äußerungen drängen lasse – weder von Influencern noch von Medien.