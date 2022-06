Nach Mega-Hitze: Jetzt drohen heftige Unwetter!

Mehr als 37 Grad wurden am 18. Juni gemessen – damit war es der bisher heißeste Tag des Jahres. An diesem Sonntag könnte es sogar noch heißer werden. Doch ab dem Abend wendet sich das Blatt: Dann drohen teils heftige Gewitter mit Unwetterpotential.

Experten warnen vor möglichen Gesundheitsgefahren. Denn an diesem Wochenende ist es extrem heiß in Deutschland – bis zur 40 Grad-Marke fehlt an diesem Sonntag nicht mehr viel. In Waghäusel-Kirrlach am Oberrhein (Baden-Württemberg) sowie in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) wurden am Samstag bereits 37,1 Grad laut dem Deutschen Wetterdienst gemessen.

Gewitter mit Unwetterpotential möglich

Der heißteste Tag könnte möglicherweise durch diesen Sonntag abgelöst werden. Denn in einigen Regionen sind bis zu 38 oder sogar 39 Grad möglich. Doch schon bald folgt der große Knall: Ab dem Sonntagabend ziehen teils heftige Unwetter mit Gewitter, Starkregen und Sturmböen auf. Diese erreichen in der Nacht auch den Osten der Republik. „Heute vom südwestlichen Niedersachsen und NRW bis nach Brandenburg und Vorpommern ausweitend einzelne Schauer und Gewitter, dabei lokal Starkregen, kleinkörniger Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen“, schreibt der DWD auf seiner Website.

Und weiter heißt es: „Im Laufe der Nacht zum Montag von Rheinland-Pfalz bzw. Saarland und NRW bis nach Brandenburg, Sachsen durchziehende, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Durch Starkregen, sollten die Gewitter bereits abends im Westen eintreffen, auch wegen Hagel und orkanartigen Böen, kleinräumig Unwetterpotenzial. Auch mehrstündiger Starkregen mit 30 l/qm möglich, vereinzelt unwetterartige Mengen nicht ausgeschlossen.“ Das könnte wohl in einigen Teilen von Deutschland eine ungemütliche Nacht werden. Aber die Gewitter bringen auch eine deutliche Abkühlung zu uns: Am Montag werden dann vielerorts „nur“ noch 25 Grad erreicht – zwar bleibt es sommerlich, aber die Wärme ist dann deutlich erträglicher.