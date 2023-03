Nach Make Love, Fake Love-Finale: Sind Yeliz Koc und Jannik Kontalis noch ein Paar?

Yeliz Koc ist wieder unter der Haube! In der Datingshow „Make Love, Fake Love“ suchte die Beauty nach ihren Mr. Right – der Haken: Nicht alle Boys waren Single! Doch tatsächlich hat sie nun ihren Traummann gefunden.

Ins Finale der RTL+-Datingshow „Make Love, Fake Love“ haben es Max und Jannik geschafft. Für die 29-Jährige war die Entscheidung alles andere als einfach. „Wenn ich an das Wohl meiner Tochter und auch mir selber denke, dann ist es ganz klar Jannik. Wenn ich aber mein Gefühl entscheiden lasse und egoistisch bin, dann ist es Max“, sagt Yeliz Koc.

Nicht alle Boys bei „Make Love, Fake Love“ waren Single – so auch Max, welcher es ins Finale geschafft hat und beinahe auch noch das stolze Preisgeld von 50.000 Euro abgesahnt hat, Die Freundinnen der Männer sind nicht nur eingeweiht, sondern schauen auch zu. Am Ende hat sie auf ihr Bauchgefühl gehört und sich doch für Jannik entschieden. Yeliz Koc schwärmt von ihrem Liebsten: „Ich glaube schon, dass ich den richtigen Partner gefunden habe. Also erst mal liebe ich es, wie Jannik mit meiner Tochter umgeht. Die zwei sind wirklich so verliebt ineinander.“

Sind Yeliz Koc und Jannik Kontalis noch zusammen?

Die Dreharbeiten fanden bereits vor einigen Monaten statt – aber sind Yeliz Koc und Jannik Kontalis überhaupt noch ein Paar? „Wir sind zusammen und wir sind glücklich", erklärte er in einem Interview mit RTL. Die Beziehung scheint perfekt zu funktionieren: „Jannik macht halt auch alles, was ich sage. Also, wenn ich sag, jetzt bringst du den Müll raus oder (…) machst du Snows Flaschen sauber, dann macht er es halt auch", so Yeliz Koc. Mit Jannik hat das TV-Sternchen die Liebe ihres Lebens gefunden – ein Mann, welcher ihr alle Wünsche von den Lippen abliest.