Nach Liebes-Aus mit Karim: Anne Wünsche ist wieder vergeben!

Anne Wünsche hat erst kürzlich die Trennung von Karim bekanntgegeben. Doch nun bestätigt die ehemalige Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht”, dass sie wieder vergeben ist!

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Spekulationen, dass Anne Wünsche mit SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez zusammen sein könnte., Grund dafür waren zahlreiche Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken. Bisher hielt sich die Influencerin eher bedeckt und hat sich nicht zu den Gerüchten geäußert – bis jetzt! Denn nun hat der Web-Star die Beziehung tatsächlich bestätigt.

Anne Wünsche bestätigt neue Beziehung

“Lassen wir die Katze einfach mal aus dem Sack: Ja, ich bin wieder vergeben und ja, ich bin verdammt glücklich”, sagt Anne Wünsche in einer Instagram-Story. Die Beziehung ist noch extrem frisch – noch wisse sie nicht, wohin der Weg geht. Anne Wünsche schwebt aber auf Wolke 7. “Man weiß es nicht, aber ich bin aktuell einfach superglücklich”, so die Influencerin weiter. Erst kürzlich schrieb sie zu einem Schnappschuss: “Ich bin glücklich über meine Locken, glücklich über mein Leben, meine tollen Freunde, meine gesunde Familie” – und: “meinen tollen Partner.”

Erst vor rund drei Wochen bestätigte die ehemalige Serien-Beauty das Liebes-Aus mit Karim. “Irgendwann kommt der Moment, in dem du entscheiden musst, ob du die Seite umblätterst oder das Buch schließt. Ich habe mich für Letzteres entschieden und die Beziehung beendet”, so Anne Wünsche. Vor Karim war die Influencerin mit Henning Merten zusammen, welcher mittlerweile mit Denise Kappès liiert ist. Schon gelesen? Anne Wünsche: Was läuft zwischen ihr und diesem Stripper?