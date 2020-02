Nach Liebes-Aus: Ist Lutz Schweigel wieder in Flirtlaune?

Im Jahr 2015 hat Lutz Schweigel die Komparsin Claudia kennengelernt. Doch nach vier Jahren dann der Schock: Der Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ bestätigte im Jahr 2019 das Liebes-Aus! Ist der Soap-Star etwa schon wieder in Flirtlaune? KUKKSI hat bei ihm nachgefragt!

Nach vier Jahren haben sich Lutz Schweigel und Claudia getrennt. Die beiden haben sich auseinander enzwickelt, sagte er damals. Doch schaut er sich etwa schon wieder auf dem Singlemarkt um? Zwar will er nicht sofort wieder eine Freundin – er stellt aber auch klar: Ewiger Single will der Joe-Darsteller nicht bleiben.

Ist Lutz Schweigel wieder für eine Beziehung bereit?

„Mit Claudia hat es damals am Set gefunkt und waren danach lange zusammen. Zum einen konzentriere ich mich derzeit auf mich“, erzählt Lutz Schweigel im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Zum anderen fehlt mir aber trotzdem eine Lebenspartnerin an meiner Seite. Ich werde ein Leben lang kein Single bleiben. Was das Schicksal für mich bereit hält, lasse ich auf mich zukommen. Deswegen mal schauen, was die Zeit mit sich bringt. Ich konzentriere mich auf meine Projekte vorerst“, sagt der BTN-Star weiter.

Neben BTN hat der Darsteller noch andere Projekte

Und tatsächlich hat Lutz Schweigel neben „Berlin – Tag & Nacht“ noch andere Projekte am Start, welche durchaus sehr zeitintensiv sind. „Ich habe einige Ferienwohnungen auf Rügen. Ich habe mir dort auch ein Grundstück zugelegt und versuche, dass so gut wie möglich mit Freunden zu betreiben. Ich freue mich auch immer, wenn ich Fan-Anfragen habe, welche dort zum Urlaub hochkamen. Ich hoffe, dass neben BTN mein Baby Nummer 2 wird. Ich habe da total Lust drauf. Ich habe noch weitere Ideen im Kopf – aber da mal abwarten, was die Zukunft mit sich bringt“, erzählt er uns. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.