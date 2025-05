Nach Krebsdiagnose: Profiboxerin Georgia O’Connor (†25) verstorben

Diese Nachricht erschüttert die Fans weltweit: Georgia O’Connor ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Die britische Profiboxerin litt an einer seltenen Krebsform.

Als Boxerin war sie harte Schläge gewöhnt und hat nach ihrem Debüt im Jahr 2021 keinen einzigen Kampf verloren. Doch gegen eine schwere Erkrankung war auch Georgia O’Connor chancenlos gewesen. Mit gerade einmal 25 Jahren litt die Profiboxerin an einer seltenen und aggressiven Krebs-Form und hat nun den schwersten Kampf ihres Lebens verloren.

Georgia O’Connor erlag ihrer Krankheit nur wenige Monate nach der Diagnose und drei Wochen nach ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann. In der Vergangenheit kritisierte die Profiboxerin das Gesundheitssystem in Großbritannien. Sie berichtete bei Instagram, dass ihre Schmerzen zunächst ignoriert wurden und nicht untersucht wurde. Laut ihrer Meinung trug das zur späten Diagnose bei. „Sie hätten etwas tun können, bevor es so weit kommt. Aber sie taten es nicht“, schrieb die Profiboxerin bei Instagram.

Im Jahr 2024 wurde bei ihr die Krankheit Colitis ulcerosa diagnostiziert. Es handelt sich dabei um eine chronische Entzündung der Schleimhaut im Dickdarm. Trotz der schweren Krankheit gab sie nie auf und behielt ihre positive Einstellung. Es kam ein weiterer Schicksalsschlag dazu: Georgia O’Connor erlitt Anfang des Jahres auch noch eine Fehlgeburt.

Georgia O’Connor war in ihrer Karriere als Profiboxerin ungeschlagen. Als eine der jüngsten Sportlerinnen wurde sie im Alter von 16 Jahren in den britischen Nationalkader berufen. Einer ihrer größten Erfolge waren bei den Commonwealth Youth Games, wo sie Gold im Jahr 2017 gewann. Bei den Jugend-Weltmeisterschaften im selben Jahr holte sie Silber. Im Amateurbereich holte sie fünf Titel. Seit ihrem Profidebüt im Jahr 2021 gewann die Boxerin alle drei Kämpfe.

„Georgia war eine inspirierende Person“

Der Tod von Georgia O’Connor löste in der Boxwelt große Bestürzung aus. Ben Shalom, Promoter bei BOXXER, schrieb auf X: „Es ist schwer, das zu begreifen. Im Leben passiert viel, aber am Ende zählen nur Familie und Gesundheit. Mein Herz ist bei Georgias Eltern und Partner, die alles gegeben haben. Georgia war eine inspirierende Person, die ich nie vergessen werde. Es ist einfach nur herzzerreißend.“ Auch Queensberry Promotions zeigte sich tief betroffen: „Alle bei Queensberry Promotions sind zutiefst traurig über den Tod von Georgia O’Connor. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden in dieser schweren Zeit. Ruhe in Frieden, Georgia.“