Nach Köln 50667-Rauswurf: Das sind die Pläne von Paulina Ljubas!

Bei “Köln 50667” wurde Paulina Ljubas vor einigen Wochen gefeuert. Der Grund? Die Stelle-Darstellerin habe an einem Musikvideo mit Henrik Stoltenberg mitgewirkt – und das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt unter Quarantäne stand. Doch wie geht es für die Beauty nun weiter?

Das war wohl für viele Fans eine Überraschung und ein Schock zugleich! Nachdem die Darstellerin es mit der Quarantepflicht nicht ganz ernst gemeint hat, machte die Produktionsfirma kurzen Prozess und feuerte Paulina Ljubas bei “Köln 50667”. “Wenn jemand durch mutwilliges Fehlverhalten im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen unser gesamtes Team und die Produktionssicherheit gefährdet, dann hat das natürlich Konsequenzen. Dieses Handeln schützt unsere Mitarbeiter vor und hinter der Kamera und sichert letztlich den Fortlauf der Produktion”, erklärte damals ein Unternehmenssprecher in der Bild-Zeitung.

Paulina Ljubas spricht über ihre Pläne

Paulina Ljubas hat nun über künftige Pläne gesprochen. Will sie der Schauspielerei weiter treu bleiben? “Das ist auf jeden Fall mein Plan! Ich liebe das Schauspielern und möchte mich jetzt weiterbilden”, stellt die ehemalige “Köln 50667”-Darstellerin bei Instagram klar. “Um dann vielleicht bei einer größeren Produktion mitwirken zu können”, so die 23-Jährige weiter. In welchen Formaten die Beauty gerne mitwirken würde, hat sie an der Stelle nicht verraten.

Die Rolle Stella wird bei “Köln 50667” nicht neu besetzt

Die Beauty weiß noch nicht, wohin es wirklich gehen wird – aber sie ist für viele Projekte offen. “Mal sehen, wohin die Reise geht – ich bin da ganz offen”, so Paulina Ljubas. Noch scheint es keine konkreten neue TV-Pläne zu geben – doch das kann sich schließlich auch ändern. Ihre Serienfigur bei “Köln 50667” ist übrigens Geschichte. RTLZWEI teilte mit, dass Stella nicht neu besetzt werde. Unklar ist bisher, wie die Serienfigur genau aus der Daily ausscheiden wird – aber auch das werden die Fans bald erfahren. RTLZWEI zeigt “Köln 50667” täglich um 18 Uhr. Schon gelesen? Paulina Ljubas: Köln 50667-Star wurde gefeuert!