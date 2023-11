Nach Köln 50667-Aus: Wird auch Berlin – Tag & Nacht eingestellt?

Nach mehr als zehn Jahren wird die Soap „Köln 50667“ eingestellt. Die letzte Folge der Serie soll im Frühsommer 2024 laufen. Der Grund sind die zu schwachen Quoten – aber auch bei „Berlin – Tag & Nacht“ läuft es nicht besser. Wird die Soap nun auch abgesetzt?

Seit dem Jahr 2013 läuft „Köln 50667“ täglich um 18 Uhr bei RTLZWEI. Bisher wurden mehr als 2.100 Folgen der Serie gedreht. Doch nun ist Schluss: Die Daily aus der Domstadt wird aufgrund schlechter Quoten eingestellt. „Die Produktion einer Daily Soap ist aufwendig. Gemessen daran ist die Performance nicht mehr durchgängig zufriedenstellend“, erklärte ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung.

Zum „Köln 50667“-Aus hat sich RTLZWEI jetzt auch in einem Statement bei Instagram zu Wort gemeldet. „Köln 50667“ wird es bald nicht mehr geben. Die Produktion unserer langjährigen Daily Soap wird eingestellt. Wir sind mega traurig über diese News, können euch an dieser Stelle aber ein kleines Trostpflaster mitgeben: Wir drehen aktuell noch neue Folgen, ihr habt also noch zahlreiche Sendestunden mit euren Lieblingen von „Köln 50667″! Die letzte Episode wird voraussichtlich im Frühsommer ausgestrahlt. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns bis zum Ende begleitet“, teilte der Sender mit.

Die Verantwortlichen bedanken sich in dem Statement auch bei den Fans: „Wir möchten jetzt schon mal für euren unendlichen Support DANKE sagen! Über die Jahre sind wir zu einer unfassbar starken Community herangewachsen, haben zusammen gelacht und geweint und „Köln 50667″ zu dem gemacht, was es heute ist und wie es uns in Erinnerung bleiben wird. Und darauf sind wir stolz.“

Droht auch „Berlin – Tag & Nacht“ das Aus?

„Köln 50667“ war ein Ableger der Soap „Berlin – Tag & Nacht“. Doch auch die Schwesterserie dümpelt derzeit vor sich hin – damals ein riesiger Erfolg, aber das Zuschauerinteresse ist auch bei BTN in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Die Fans können aber beruhigt sein: „Berlin – Tag & Nacht“ wird nicht abgesetzt und läuft weiter. Sollten die Quoten der Serie aber noch weiter sinken, könnte es durchaus auch hier eng werden.