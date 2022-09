Nach Kieferbruch: Zac Efron kämpfte um sein Leben!

Zac Efron hat eine schwere Zeit hinter sich! Zuletzt hat sich sein Kiefer krass verändert – das ist auch zahlreichen Fans aufgefallen. Dahinter stecken jedoch keine Schönheitsoperationen.

In Hollywood legen sich zahlreiche Stars unters Messer – das ist längst kein Geheimnis mehr. Das dachten auch zahlreiche Fans bei Zac Efron. Denn zuletzt hat sich der Kiefer des Schauspielers stark verändert. Nun stellt er aber klar: Dahinter steckt keine Schönheitsoperation! Denn der Schauspieler hatte einen Kieferbruch erlitten, wie er jetzt in einem Interview verriet.

Zac Efron zog sich Kieferbruch nach Unfall zu

Zac Efron hatte einen Unfall, welcher seinen Kiefer beinahe komplett zerstörte. „Ich bin fast gestorben“, offenbarte der „Baywatch“-Star gegenüber Men’s Health. In seinem nassen Haus rutschte der Hollywood-Star aus und knallte mit seinem Kinn gegen eine Kante. Dabei verlor der Schauspieler nicht nur das Bewusstsein, sondern hat sich auch seinen Kiefer gebrochen.

Das ist auch der Grund, weshalb sich sein Kiefer verändert hat. „Die Kaumuskeln sind einfach gewachsen. Sie sind sehr groß geworden“, erzählt der Schauspieler. Seit 2021 spekulierten die Fans immer wieder, ob er sich unters Messer gelegt hat – doch der Freund von Vanessa Hudgens hat nun endgültig mit den Gerüchten aufgeräumt. Spannend ist übrigens auch sein nächstes Projekt: Ab dem 30. September ist Zac Efron in der Actionkomödie „The Greatest Beer Run Ever“ zu sehen. Schon gelesen? High School Musical: Was machen Zac Efron & Co. heute?