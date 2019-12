Nach Karriere-Aus: Das sind die Pläne von Eric Stehfest!

Das ist eine krasse News für die Fans von Eric Stehfest: Der ehemalige GZSZ-Star hat bei „Dancing on Ice“ verkündet, seine Karriere beenden zu wollen. Kurz nach der Show hat er uns erzählt, was bei ihm künftig im Fokus stehen wird.

Eric Stehfest hat das Finale von „Dancing on Ice“ gewonnen. Der Schauspieler konnte sich gegen Joey Heindle und Lina Larissa Strahl durchsetzen. Doch zum Ende der Show machte er eine Hammer-Verkündung: Er beendet seine Karriere! Nun hat er über seine Beweggründe gesprochen.

GZSZ-Star will zur Ruhe kommen

„Für mich beginnt eine Phase beginnt, wo ich zur Ruhe kommen möchte. Die letzten Jahre – auch nach den Drogen – waren ein Rausch. Ich von einer Produktion in die nächste gegangen und brauche jetzt erstmal Zeit für mich und mein Kind sowie meine Frau. Wenn das jetzt so weitergegangen, hätten wir zwei getrennte Karriere gelebt. Wir hätten uns verloren und uns nicht mehr gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich an einen Punkt komme, wo ich das sage – aber die Liebe steht bei mir an erster Stelle. Dieser Verbindung zwischen mir und Edith möchte ich so viel Raum geben wie ich kann. Wie das aber aussieht, kann ich aber noch nicht sagen“, erklärt Eric Stehfest im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Geht Eric Stehfest in die Politik?

Eric Stehfest will etwas bewegen – will er etwa in die Politik gehen? „Ich bin eher so ein Punk. Mich müsste man da schon irgendwie gekonnt einschleusen. Vielleicht ist das auch was politisches, was ich meine – ich glaube sogar, dass es das ist. Es gehört viel Mut dazu, sich mit einem Megaphone vor Menschen zu stellen und sie anzusprechen. Da kann man auch viel Gegenwind bekommen – aber mittlerweile bin ich alt genug, diesen auch auszuhalten. Vielleicht ist es gar nicht so falsch, in so eine Richtung zu gehen“, so der GZSZ-Star weiter.