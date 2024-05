Nach Kampf der Realitystars: Würde Isi Glück auch ins Dschungelcamp gehen?

Isi Glück ist am Ballermann eine Ikone und tritt regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf. Und auch in der Fernsehlandschaft ist die Sängerin präsent und mischt die diesjährige Staffel von „Kampf der Realitystars“ auf. Würde die Künstlerin auch ins Dschungelcamp gehen?

Seit 2017 tritt Isi Glück im Megapark auf Mallorca auf und hat sich in der Partyszene einen großen Namen gemacht. Denn sie bringt nicht nur den Partykomplex auf der Balearen-Insel zum Beben, sondern hat auch zahlreiche Auftritte in Deutschland. Und auch im Fernsehgeschäft startete die Sängerin durch und ist derzeit in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Isi Glück über ihre Erfahrung bei „Kampf der Realitystars“

Isi Glück meint, dass sie nicht der typische Reality-Star sei. Über ihre Erfahrung bei „Kampf der Realitystars“ kann sie jedoch nur Positives sagen: „‚Kampf der Realitystars‘ hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es muss halt passen. Ich bin nicht der typische Reality-Star, sondern es muss was Cooles sein. Ich nehme aus ‚Kampf der Realitystars‘ nur positive Erfahrungen mit. Ich habe geile, aber auch bescheuerte Leute kennengelernt“, sagt die Sängerin im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca beim Megapark-Opening.

„Das Dschungelcamp kommt für mich eher nicht infrage“

Kommt nach „Kampf der Realitystars“ nun das Dschungelcamp? „Das Dschungelcamp kommt für mich eher nicht infrage“, stellt sie klar. Neben „Kampf der Realitystars“ sind aber weitere Formate geplant – so ist die Sängerin auch bei den RTL-Wasserspielen dabei. Die Show wird am 18. Mai 2024 auf dem Sender ausgestrahlt.

„Ich bin jetzt seit 2017 im Megapark. Man wächst hier zusammen wie eine kleine Familie. Es ist schön, hier herzukommen, man kennt sich untereinander und macht sehr viel Spaß", sagt die Sängerin zu KUKKSI Mallorca. Aufgrund ihrer zahlreichen Auftritte kommt das Privatleben jedoch manchmal zu kurz: „Das Privatleben kommt schon manchmal zu kurz. Das muss man schon sagen. Gerade an den Wochenenden sind oft Geburtstage oder Hochzeiten, wo ich nicht dabei sein kann. Grundsätzlich versuche ich, ein gutes Mittelmaß zu finden."