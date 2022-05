Nach Hitzewelle: Heftige Unwetter drohen!

Die erste Hitzewelle des Jahres hat Deutschland fest im Griff. Am Mittwoch werden Temperaturen von bis zu knackigen 30 Grad erreicht. Doch kurz danach braut sich am Himmel etwas zusammen: Es drohen heftige Unwetter mit Gewitter, Sturmböen und Starkregen.

In Deutschland ist es derzeit richtig warm! Die erste Hitzewelle des Jahres hat das Land erreicht und am Mittwoch werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erreicht. Besonders im Osten oder auch im Westen wird es sommerlich heiß – im Norden bleibt es dagegen etwas kühler und vom Sommer ist hier schon längst keine Rede mehr.

Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich

Am Donnerstag steht ein Wetterwechsel bevor. Es wird insgesamt deutlich kühler und es drohen in einigen Regionen teils heftige Unwetter mit Gewitter, Sturmböen, Hagel und Starkregen. Meteorologe Paul Heger von wetter.de erklärt, dass besonders in Mitteldeutschland dann Gewitter mit Unwetterpotential aufziehen können. Auch im Süden sind Gewitter mit Starkregen möglich. Ich gehe davon aus, dass auch am Freitag noch kräftige Schauer und Gewitter in Süddeutschland möglich sind“, so der Wetter-Experte weiter.

Am Freitag ist generell deutschlandweit nichts mehr vom Sommer zu spüren. Nur in der Mitte des Landes wird es mit bis 24 Grad etwas wärmer, ansonsten bewegen sich die Temperaturen um die 17 Grad. Mit bis zu 27 Grad im Südwesten steigen die Werte am Samstag jedoch wieder etwas an. Generell bleibt das Wetter in den nächsten Tagen eher wechselhaft – mit sonnigen Abschnitten, aber auch immer wieder Regen oder Gewitter.