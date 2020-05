Nach GNTM-Sieg: Jacky spricht über ihre Pläne!

Jacky hat das Finale von „Germany’s next Topmodel“ gewonnen. Die Beauty konnte sich gegen die Konkurrentinnen in der Live-Show am vergangenen Donnerstag durchsetzen. Nun spricht die glückliche Siegerin über ihre Pläne nach der Show.

Heidi Klum hat Jacky zum neuen Topmodel bei GNTM gekürt. Die Schönheit bekommt nicht nur einen Modelvertrag bei ONEeins fab, sondern erhält auch ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro und ist auf dem Cover der Harper’s Bazaar zu sehen.

So geht es für Jacky nach dem Finale weiter

Jacky will nach GNTM nun als Model richtig durchstarten, aber auch ihre Tiere nehmen einen großen Platz ein. „Ich möchte meine beiden Leidenschaften ausleben. Die Tier-, und Naturliebe war und bleibt ein Teil von mir, aber auch das Leben in der Öffentlichkeit hat nun einen wichtigen Platz in meinem Leben eingenommen. Ich möchte meine Chance und die Zeit bei ONEeins fab nutzen, meine Nische finden und forcieren“, erzählt Jacky im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Gab es ein besonderes Highlight während der Staffel?

Für Jacky war GNTM eine ganz besondere Zeit. „Ich kann nicht nur einen Moment nennen. Es gab sehr viele ganz besondere Momente auf der Reise und es ist unmöglich mich für einen zu entscheiden“, verriet uns die Gewinnerin. Ihre Fans hält sie auch bei Instagram auf dem Laufenden – dort hat sie mittlerweile eine riesige Fanbase von mehr als 300.000 Followern.

So tickt Jacky privat

Jacky war vor dem Sieg bei „Germany’s next Topmodel“ als Tiermedizinische Fachangestellte tätig und arbeitete in der Tierarztpraxis ihrer Eltern. Die Natur, ihre Tiere und natürlich das Modeln zählen zu ihren großen Leidenschaften. Mit ihrem Pferd Eclipse und ihrem Windhund Vinity verbringt sie die Freizeit – und daran wird sich trotz ihrer bevorstehenden Model-Karriere nichts ändern. Sie legt großen Wert auf eine gesunde Ernährung und treibt gerne Sport – unter anderem fährt sie Fahrrad und macht Yoga. Schon gelesen? Nach Finale: So geht es für GNTM-Maureen weiter!