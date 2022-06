Nach Fürzen: Influencerin Stephanie Matto verkauft jetzt Brustschweiß!

Stephanie Matto kommt immer wieder auf kuriose Ideen, um Kohle zu verdienen. Die Influencerin machte vor ein paar Monaten auf sich aufmerksam, als sie Fürze im Einwegglas verkaufte. Nun hat sie ein ganz neues Geschäftsmodell: Sie verkauft ihren Brustschweiß.

Die Fürze in Einweggläsern war ein lohnendes Geschäft und zahlreiche Follower haben diese auch gekauft. Ein Stück kostete stolze 880 Euro – damit verdiente sie um die 40.000 Euro die Woche. Ihr Geschäft gab sie jedoch auf, als sie ins Krankenhaus musste und ging damit in Furz-Rente. „Ich glaube, meine Familie ist erleichtert und ehrlich gesagt, mein Dickdarm ist es auch. Diese Diät war nie etwas Langfristiges und es musste irgendwann vorbei sein“, erklärte die Blondine damals.

Brustschweiß in Gläsern für 500 Euro pro Stück

Doch die Influencerin war kreativ und hat sich etwas ganz Neues einfallen lassen: Die Beauty verkauft jetzt ihren Brustschweiß. Den Schweiß verkauft der Web-Star jetzt in Flaschen. Bis zu 10 Flaschen kann Stephanie Matto am Tag herstellen, wie Hollywood Gossip berichtet. Doch auch hier müssen die Fans tief in die Tasche greifen: Ein Stück kostet nämlich 500 Dollar.

Ganz ungefährlich ist der Job jedoch nicht: Kürzlich schaute ein Schwarzbär in ihrem Garten vorbei. Und die Schweißproduktion ist vor allem auch vom Wetter abhängig. Deshalb hat sich die Influencerin überlegt, eine Sauna einbauen zu lassen – denn so könne sie problemlos schwitzen und mehr Gläser mit ihrem Brustschweiß herstellen. Schon gelesen? 880 Euro pro Furz: YouTuberin verkauft Pupse im Glas