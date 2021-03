Nach fünf Staffeln: Jana Ina Zarrella hört bei Love Island auf!

Bei “Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe” ist Jana Ina Zarrella nicht mehr wegzudenken. Seit der ersten Staffel präsentiert die Moderatorin die Kuppelshow. Doch nun macht die Frau von Giovanni Zarrella plötzlich Schluss!

Bereits am Montag steigt das Finale der derzeit laufenden Staffel von “Love Island”. RTLZWEI produziert in diesem Jahr zwei Staffeln der Erfolgsshow – doch die nächste wird nicht mehr mit Jana Ina Zarrella stattfinden. Denn die Moderatorin zieht mit dem Kuppelformat einen Schlussstrich und hört überraschend auf.

Darum zieht Jana Ina Zarrella einen Schlussstrich

Grund dafür sei vor allem ihre Familie – die Entscheidung ist ihr jedoch nicht einfach gefallen. “Die Trennung von meinen Liebsten über mehrere Produktionswochen ist für mich als Zweifachmutter und Familienmensch nicht einfach”, sagt Jana Ina Zarrella in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Bei zwei Staffeln in einem Jahr sei sie zu oft und weit weg von ihrer Familie. “Mit zwei Staffeln im Jahr ist die Trennung zur Familie doppelt groß”, erklärt die Moderatorin weiter. Ganz traurig scheint sie aber nicht zu sein. “Als ich sie fragte, ob sie glücklicher wären, wenn ich beruflich nicht mehr für ein paar Wochen weg sein würde, jubelten sie. Das war für mich der entscheidende Moment”, so Jana Ina Zarrella.

In den vergangenen Jahren dachte sie jedoch nicht ans Aufhören. "'Love Island' ist einfach schönes Fernsehen. Es ist sind junge Leute, die Lust auf Abenteuer haben und auf der Suche nach der großen Liebe sind. Obwohl wir ein Flirtformat sind, haben wir ein tolles Niveau und gehen nicht unter die Gürtellinie. Es ist positive Reality und das ist auch der Grund, weshalb ich zum fünften Mal dabei bin", sagte Jana Ina Zarrella vor einigen Wochen im exklusiven Interview mit KUKKSI. "Ich bin seit der ersten Staffel dabei und die Show ist mein Baby. Ich durfte miterleben, wie dieses Format immer größer und erfolgreicher wird", so die Moderatorin weiter. Doch zwei Staffeln in einem Jahr sind für Jana Ina Zarrella wohl doch zu viel…