Nach Exit von Sonja: Schmeißt Dschungel-Elena jetzt wirklich hin?

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kommen die Stars an ihre Grenzen. Elena Miras hatte kürzlich sogar mit einem Ausstieg gedroht. Steigt die ehemalige „Love Island„-Kandidatin nach dem Exit jetzt wirklich aus?

Elena Miras und Sonja Kirchberger haben sich im Dschungelcamp besonders gut verstanden. Umso größer war der Schock für die „Love Island“-Kandidatin aus 2017, dass die Schauspielerin in der gestrigen Show die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhalten hat und das Camp daraufhin verlassen musste.

Elena Miras bricht in Tränen aus

Nach dem Exit von Sonja Kirchberger brach Elena Miras in Tränen aus – im Dschungelcamp verliert sie schließlich eine wichtige Bezugsperson. „Nicht du! Nein, nicht du! Was mache ich jetzt hier?“, sagt die 27-Jährige nach ihrem Rauswurf. „Der Dschungel bringt mich um. Ich bin ganz, ganz kurz vor einer richtig krassen Explosion!“, erklärte die Beauty in der Folge. Das Dschungelcamp scheint für sie eine große Herausforderung zu sein.

Steigt die Beauty jetzt freiwillig aus?

Steigt Elena Miras nach dem Exit von Sonja Kirchberger nun freiwillig aus der Show aus? „Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will. Das ich nicht mehr kann. Ich bin erschöpft und ich bin müde. Ich versuche die Anderen zu motivieren, bin aber selbst nicht motiviert“, meinte die 27-Jährige erst kürzlich im Dschungelcamp. Wird sie nun tatsächlich gehen? Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.