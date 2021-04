Nach Eklat: SAT.1 kickt Promis unter Palmen aus dem Programm!

Die erste Folge von “Promis unter Palmen” sorgte für einen echten Eklat und hitzige Diskussionen im Netz. Prinz Markus von Anhalt machte mich homophoben Äußerungen auf sich aufmerksam. Der Sender hat sich deshalb dazu entschieden, die Episode bei Joyn runterzunehmen. Doch der Skandal zieht noch weitere Konsequenzen nach sich!

Der Sender hat sich nach dem Eklat zu Wort gemeldet. “Prinz Marcus von Anhalt hat sich bei ‘Promis unter Palmen’ inakzeptabel homophob geäußert. Wir haben versucht, diese Aussagen im Umfeld und im Anschluss der Sendung einzuordnen. Aber wir müssen feststellen: Diese Einordnung war so nicht ausreichend”, hat SAT.1 in einem Statement verlauten lassen.

SAT.1 kickt Wiederholung von “Promis unter Palmen”

Der Sender hat daraufhin Konsequenzen gezogen und nimmt die Folge vom Netz. “Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge online von allen Plattformen zu entfernen. Prinz Marcus von Anhalt wird in Zukunft in keiner Show von Sat.1 mehr stattfinden”, heißt es in dem Statement weiter. Doch nicht nur das: Eigentlich sollte am Mittwochabend um 22:40 Uhr die Wiederholung von “Promis unter Palmen” laufen. Doch diese hat der Sender nach dem Eklat aus dem Programm geschmissen! Stattdessen läuft um 22:40 Uhr die Reportage “Trotzdem Liebe! Das Geheimnis ungleicher Paare” und im Anschluss “Plötzlich arm, plötzlich reich – das Tauschexperiment”.

22:40 Uhr: Trotzdem Liebe! Das Geheimnis ungleicher Paare

“Gleich und gleich gesellt sich gern” – das ist laut einer Studie von US-Psychologen die gängige Erfolgsformel für eine glückliche Partnerschaft. Und trotzdem gibt es sie: die Paare, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Reportage bietet einen tiefen Einblick in die Beziehung von drei ungleichen Paaren: Was trennt sie und was verbindet sie, welchem äußeren Druck sind sie ausgesetzt und wie schaffen sie es, ihre Gegensätze zu überwinden?

23:40 Uhr: Plötzlich arm, plötzlich reich – das Tauschexperiment

Für sieben Tage kann die Hamburger Familie Winkler das Luxusleben der Ballermann-Sängerin Melanie Müller und ihrer Familie genießen, die auf einem 600 qm großen umgebauten Bahnhof lebt und ein Wochenbudget in Höhe von 3.800 Euro zur Verfügung hat. Die Promifamilie hingegen lernt das Leben einer Familie am Existenzminimum kennen, die auch noch die Besonderheit hat, eine sehr fromme Lebensweise zu führen. Wie werden die partyverwöhnten Melanie und Mike damit zurechtkommen?