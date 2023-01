Nach DSDS-Skandal: RTL-Krisensitzung wegen Dieter Bohlen!

Oh oh… Was ist da nur los?! Der Skandal um die gestrige Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ spitzt sich weiter zu. Denn nun soll es sogar eine Krisensitzung bei RTL geben.

Hat der Sexismus-Skandal bei „Deutschland sucht den Superstar“ jetzt Konsequenzen? Kandidatin Jill Lange erhebt schwere Vorwürfe gegen Dieter Bohlen. Sie fühlt sich von dem Poptitan persönlich angegriffen. „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragte der Poptitan die Kandidatin. Hintergrund: Jill Lange nahm nach ihrem Abi an mehreren Kuppelshows teil.

RTL schnitt die Szenen im TV raus

Dieser Satz sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff und löste einen Skandal aus! Nachdem die Szene in der Preview bei RTL+ noch zu sehen war, schnitt der Sender das aus der Show im TV raus – und das, obwohl man davor angekündigt hatte, die Szenen ausstrahlen zu wollen. „Der Kommentar wäre mit Sicherheit nicht unsere Wortwahl gewesen, aber im Kontext der vorangegangenen Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen, zu der sich neben Jill übrigens auch ihr Partner Lars vor der Jury geäußert hat, sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden“, hat RTL noch vor der Show verlauten lassen.

Nun soll es wegen dem Skandal wohl eine Krisensitzung bei RTL geben, wie die Bild-Zeitung zumindest berichtet. Demnach wird darüber diskutiert, wie man damit umgeht. Demnach denkt der Sender wohl über weitere Maßnahmen nach – wie diese aussehen, ist jedoch noch unbekannt. Im Stern-Interview sagte Dieter Bohlen kürzlich noch: „Ich will niemanden beleidigen, aber es gibt Kandidaten, die keine andere Sprache verstehen. […] Ich wäre niemals zurückgekommen, wenn mir irgendwer gesagt hätte, was ich sagen darf und was nicht.“