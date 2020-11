Nach DSDS-Eklat: Michael Wendler räumt Fehler ein!

Michael Wendler sorgte vor einigen Wochen für einen echten TV-Skandal: Der Sänger hat seinen Jury-Job bei “Deutschland sucht den Superstar” einfach hingeschmissen! Er begründete seine Entscheidung mit skurrilen Worten zur Corona-Pandemie. Nun meldet sich der Freund von Laura Müller zu Wort und redet Klartext.

Seit seinem Rückzug bei DSDS wurde es um Michael Wendler ruhig in den sozialen Netzwerken. Nun stellt der Sänger klar: Er ist kein Verschwörungstheoretiker! “Nein, ich kann euch hier und jetzt sagen: Das Corona-Virus gibt es schon viele viele Jahre. […] Und das werde ich sicherlich nicht leugnen”, teilt Michael Wendler in einer Instagram-Story mit. “Aber ihr könnt mich auf jeden Fall einen Corona-Realist nennen oder auch einen Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker”, so der Sänger weiter.

Michael Wendler entschuldigt sich bei RTL

Er habe eine Meinung und gab diese öffentlich kund. “Und jeder von uns sollte das Recht haben, das zu tun, ohne dafür in irgendeiner Weise belangt oder bestraft zu werden”, heißt es in dem Statement weiter. Dann hat er sich sogar bei RTL entschuldigt: “Ich muss mich bei RTL hier an dieser Stelle entschuldigen, denn ich habe da RTL wahrscheinlich ziemlich unrecht getan, indem ich RTL auch mit in dieses Boot gezogen habe.”

Der Sender habe sich bemüht, ein Interview mit dem “Egal”-Interpret zu führen. “Das ist sehr lobenswert. Ich habe das von meiner Seite aus unterbunden […] Das war eigentlich ein großer Fehler. Das tut mir leid an dieser Stelle und ich entschuldige mich in aller Form bei RTL und möchte das auf jeden Fall zurücknehmen”, so der 48-Jährige. In der TV-Show “Pocher – Gefährlich ehrlich!” hat sein Manager Markus Krampe bereits mitgeteilt: “Michael Wendler hat verstanden, dass der Angriff auf RTL ein großer Fehler war. Das ist nicht zu entschuldigen. Das hat er eingestanden. Aber die Thesen nicht.” Schon gelesen? Endlich! Erste Worte von Laura Müller zum Wendler-Drama